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21 Kasım 2019, Perşembe
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Parmak için karar günü

Parmak için karar günü

 ekibi, mücadelesinde görüp, 2 maç ceza alan Abdulkadir Parmak için Tahkim'e başvurmuştu.

ekibi, mücadelesinde görüp, 2 maç ceza alan Abdulkadir Parmak için Tahkim'e başvurmuştu. Kararlarını Perşembe günü açıklayan 'nun cevabı bekleniyor. 1 maça düşerse 'a karşı forma giyebilecek.

  1. 21.11.2019
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