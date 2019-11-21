Parmak için karar günü
Karadeniz ekibi, Alanyaspor mücadelesinde kırmızı kart görüp, 2 maç ceza alan Abdulkadir Parmak için Tahkim'e başvurmuştu.
Karadeniz ekibi, Alanyaspor mücadelesinde kırmızı kart görüp, 2 maç ceza alan Abdulkadir Parmak için Tahkim'e başvurmuştu. Kararlarını Perşembe günü açıklayan Tahkim Kurulu'nun cevabı bekleniyor. 1 maça düşerse Galatasaray'a karşı forma giyebilecek.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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