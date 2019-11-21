Hayalimin arkasındayım
Boluspor'un hocası Osman Özköylü hayalinin Trabzonspor'u çalıştırmak olduğunu söyledi.
Boluspor'un hocası Osman Özköylü hayalinin Trabzonspor'u çalıştırmak olduğunu söyledi. Özköylü "Başladığım günden beri Trabzonspor'un teknik direktörü olmak istiyorum. Bu hayalime bir gün kavuşurum ya da kavuşamam bunu bilemem ama ben bu hayalimin arkasındayım" dedi.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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