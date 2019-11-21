Boluspor'un hocası Osman Özköylü hayalinin Trabzonspor'u çalıştırmak olduğunu söyledi. Özköylü "Başladığım günden beri Trabzonspor'un teknik direktörü olmak istiyorum. Bu hayalime bir gün kavuşurum ya da kavuşamam bunu bilemem ama ben bu hayalimin arkasındayım" dedi.