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21 Kasım 2019, Perşembe
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Hayalimin arkasındayım

Hayalimin arkasındayım

'un hocası hayalinin 'u çalıştırmak olduğunu söyledi.

'un hocası hayalinin 'u çalıştırmak olduğunu söyledi. Özköylü "Başladığım günden beri Trabzonspor'un teknik direktörü olmak istiyorum. Bu hayalime bir gün kavuşurum ya da kavuşamam bunu bilemem ama ben bu hayalimin arkasındayım" dedi.

  1. 21.11.2019
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