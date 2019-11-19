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Fırtına'nın umudu Stu

Fırtına'nın umudu Stu

'da sakat ve cezalı isimlerin çok olduğu haftada yıldız forvete güveniyor.

'da Ankaragücü maçı öncesi gözler 'in üzerinde. Göztepe ve karşılaşmalarında forma giyemeyen İngiliz yıldız, milli arada ülkesine gitmişti. Burada kendi doktoru ile tedavisini yürüten 30 yaşındaki oyuncunun Ankaragücü maçına yetiştirilmesi için sağlık kurulu seferber olmuş durumda. Teknik direktör da kritik eksiklerin olduğu haftada Stu'nun dönüşünü dört gözle bekliyor. Sturridge ile ilgili son karar maç saati verilecek. Son bir kez testlerden geçecek yıldız forvetin kadroda olması bekleniyor. Forma giyecek seviyeye gelememesi halinde Karaman, hücum hattında Donis Avdijaj'ı sahaya sürecek.

  1. 19.11.2019
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