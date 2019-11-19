Fırtına'nın umudu Stu

Trabzonspor'da Ankaragücü maçı öncesi gözler Daniel Sturridge'in üzerinde. Göztepe ve Alanyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyen İngiliz yıldız, milli arada ülkesine gitmişti. Burada kendi doktoru ile tedavisini yürüten 30 yaşındaki oyuncunun Ankaragücü maçına yetiştirilmesi için sağlık kurulu seferber olmuş durumda. Teknik direktör Ünal Karaman da kritik eksiklerin olduğu haftada Stu'nun dönüşünü dört gözle bekliyor. Sturridge ile ilgili son karar maç saati verilecek. Son bir kez testlerden geçecek yıldız forvetin kadroda olması bekleniyor. Forma giyecek seviyeye gelememesi halinde Karaman, hücum hattında Donis Avdijaj'ı sahaya sürecek.