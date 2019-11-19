Akıl oyunları

Karadeniz ekibi mutlak kazanmak istediği Ankaragücü deplasmanı öncesi kadro kurmakta sıkıntı çekiyor. Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu sebebiyle teknik direktör Ünal Karaman sahaya çıkaracağı 11 için kurmaylarıyla sürekli toplantı halinde. Usta hocanın karar vermesi gereken en önemli iki bölge, sol bek ve orta saha. Karaman, Filip Novak'ın uzun sakatlığında sol bek pozisyonunda 3 oyuncuyla yoluna devam edebilir. 3'lü sisteme dönmek istemeyen başarılı çalıştırıcı Abdurrahim Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi veya Gaston Campi arasında tercih kullanacak.

SİSTEM DOĞRU İŞLESİN

Ünal Karaman, sezon başından beri beğenilen taktiğini değiştirmemek için Filip Novak'ın yerine ilk olarak bu bölgenin oyuncusu olan Abdurrahim Dursun'u düşünüyor. 20 yaşındaki futbolcunun tecrübesizliği sebebiyle Kamil Ahmet Çörekçi'nin de bu bölgeye çekilme ihtimali var. Ancak bu durumda orta sahadaki eksikler sebebiyle Karaman bu bölgeye de yeni bir isim bulmak zorunda kalacak. Ünal Karaman'ın bir diğer alternatifi sol beke Campi'yi koymak. Kariyerinde 12 maç sol bekte görev alan Campi'nin artısı tecrübesi, eksisi yavaş olması.

KEREM BAYKUŞ SÜRPRİZİ OLABİLİR

Ünal Karaman, her mevkide görev alabilen Kamil Ahmet Çörekçi'yi sol beke yerleştirirse orta sahayı bir gençle takviye etmek durumunda kalacak. Bu ismin de geleceği parlak Kerem Baykuş olduğu ifade ediliyor. Karaman, genç oyuncunun baskıyı kaldırabileceğini düşünüyor.

İÇ SAHADA PUAN VERMEMELİYİZ

Ünal Karaman, zirve yolunda iç saha-dış saha gibi ayrım olmadığını söyledi ancak bir de uyarı yaptı. Deneyimli çalıştırıcı "Her takım deplasman maçlarında zorlanıyor. Orada kaybettiğimiz puanları evimizde sürekli kazanarak telafi edebiliriz. Taraftarımızın da desteğiyle ligde sahamızdaki maçlarda puan vermemeliyiz. Bu şekilde hep liderlik için oynayabiliriz" dedi.