Trabzonspor Sosa ile sonsuza

Jose Sosa, Trabzonspor'a transfer olduğu günden beri hem saha içinde hem de saha dışında takımın lideri. Arjantinli maestro, sahada tüm takımı organize ederken dışarıda da boş durmuyor. Başta yabancı oyuncular olmak üzere takım arkadaşlarıyla yakından ilgilenerek adeta gönüllü şekilde idari menajerlik de yapıyor. Karadeniz temsilcisi, bu eşsiz oyuncusunu kadrosunda tutmak için bir süredir kolları sıvamıştı. Jose Sosa ile süren pazarlıklarda son aşamaya gelindiğini de başkan Ahmet Ağaoğlu açıkladı. "Yüzde 99 kalacak" diyerek camiaya müjdeyi verdi.

TAKIM İÇİN MÜTHİŞ BİR KARAKTER

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa'nın takımda kalacağını belirtirken bir güzel haber daha paylaşmıştı. Ağaoğlu "Futbolu bıraktıktan sonra da kulübümüzde kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Trabzonspor, 34 yaşındaki tecrübeli isimle 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Ardından da Jose Sosa'yı kulüp bünyesinde tutarak onun tecrübesinden faydalanmayı planlıyor. Öncelikli hedef Sosa'nın Trabzonspor için Güney Amerika ve Avrupa'da oyuncu izlemesi. Yeni yetenekleri kulübe kazandırması. Ardından da gerekli belgelere sahip olduktan sonra yardımcı antrenör olarak göreve başlaması.



5 MAÇ DAHA OYNARSA BEŞİKTAŞ'I GEÇECEK

Trabzonspor'un yıldızı Jose Sosa, 74 defa bordo- mavili formayı sırtına geçirdi. Arjantinli futbolcu, 5 maç daha oynarsa 78 defa boy gösterdiği Beşiktaş kariyerini geride bırakacak. 34 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor arması adına 8 defa ağları sarstı. 11 de asisti bulunuyor.

Hedefi teknik adam olmak.