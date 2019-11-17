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17 Kasım 2019, Pazar
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Çift idmanla hazırlanıyor

Çift idmanla hazırlanıyor

, 'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını 'nde yaptığı çift idmanla sürdürdü.

temsilcisi, Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililer dün çift idman yaptı. Sabah seansında kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Oyuncuların bu antrenmanda keyifli olması dikkat çekti. Özellikle Anthony Nwakaeme idmanda sık sık arkadaşlarına takıldı.

  1. 17.11.2019
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