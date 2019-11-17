Çift idmanla hazırlanıyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı çift idmanla sürdürdü.
Karadeniz temsilcisi, Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililer dün çift idman yaptı. Sabah seansında kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Oyuncuların bu antrenmanda keyifli olması dikkat çekti. Özellikle Anthony Nwakaeme idmanda sık sık arkadaşlarına takıldı.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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