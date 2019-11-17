Çift idmanla hazırlanıyor

Karadeniz temsilcisi, Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililer dün çift idman yaptı. Sabah seansında kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Oyuncuların bu antrenmanda keyifli olması dikkat çekti. Özellikle Anthony Nwakaeme idmanda sık sık arkadaşlarına takıldı.