Parmak için Tahkim’e
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Abdulkadir Parmak için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, Alanyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla 2 maç ceza almıştı. Karadeniz ekibi, PFDK'nın bu kararını Tahkim'e götürecek. Bordo-mavililer cezanın 1 maça inmesini istiyor. Bu gerçekleşirse Galatasaray maçında sahada olabilecek.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Parmak için Tahkim’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.