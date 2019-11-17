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17 Kasım 2019, Pazar
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Parmak için Tahkim’e

Parmak için Tahkim’e

, Aytemiz karşılaşmasında gördüğü sonrası 2 maç ceza alan Abdulkadir Parmak için 'na itirazda bulunacak.

'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla 2 maç ceza almıştı. ekibi, 'nın bu kararını Tahkim'e götürecek. Bordo-mavililer cezanın 1 maça inmesini istiyor. Bu gerçekleşirse maçında sahada olabilecek.

  1. 17.11.2019
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