Trabzonspor'da Ünal Karaman: Bu maç bizim
Teknik direktör Ünal Karaman'ın Alanyaspor maçında soyunma odasında yaptığı konuşma yayınlandı. 53 yaşındaki hoca, konuşmasında, "Sizler bu takımın formasını giyiyorsunuz. Sizler itilmişler değilsiniz. Sizler asli unsursunuz. Rakibin kim olduğu önemli değildir. Oyuncuysanız işte saha. Ben size inanıyor ve güveniyorum oğlum. Bu maçı biz alacağız. Her şartta biz alacağız" dedi.
Teknik direktör Ünal Karaman'ın Alanyaspor maçında soyunma odasında yaptığı konuşma yayınlandı. 53 yaşındaki hoca, konuşmasında, "Sizler bu takımın formasını giyiyorsunuz. Sizler itilmişler değilsiniz. Sizler asli unsursunuz. Rakibin kim olduğu önemli değildir. Oyuncuysanız işte saha. Ben size inanıyor ve güveniyorum oğlum. Bu maçı biz alacağız. Her şartta biz alacağız" dedi.
- 13.11.2019
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Yorum
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Bu maç bizim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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