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13 Kasım 2019, Çarşamba
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'Bize Her '

'Bize Her Yer Trabzon'

'de zirve mücadelesi veren , şehirde de heyecan oluşturmuş durumda. Trabzonlu sanatçı de aşık olduğu takımı için 'Bize Her ' adlı bir şarkı yazdı. Hakem hatalarının hicvedildiği şarkının klibi kısa sürede büyük beğeni topladı.

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren , şehirde de heyecan oluşturmuş durumda. Trabzonlu sanatçı de aşık olduğu takımı için 'Bize Her ' adlı bir şarkı yazdı. Hakem hatalarının hicvedildiği şarkının klibi kısa sürede büyük beğeni topladı.

  1. 13.11.2019
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