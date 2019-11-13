Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, şehirde de heyecan oluşturmuş durumda. Trabzonlu sanatçı Yemen Tokgöz de aşık olduğu takımı için 'Bize Her Yer Trabzon' adlı bir şarkı yazdı. Hakem hatalarının hicvedildiği şarkının klibi kısa sürede büyük beğeni topladı.