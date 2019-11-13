Trabzonspor'da gider 250 gelir 330

Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübün gelir ve gider tablosunu açıkladı. Ağaoğlu, "Ürün satışı çok önemli ama futbolcu satışı daha da önemli. Trabzonspor daha önceleri transferde kaybeden bir takımdı. Şimdi öyle değil. Gayrimenkul işine girecek halimiz yok. Maden arayacak halimiz de yok. Trabzonspor'un gideri 250 milyon lira, geliri de 330 milyon lira" dedi.