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13 Kasım 2019, Çarşamba
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'da gider 250 gelir 330

Trabzonspor'da gider 250 gelir 330

Başkan , kulübün gelir ve gider tablosunu açıkladı. Ağaoğlu, "Ürün satışı çok önemli ama futbolcu satışı daha da önemli. daha önceleri transferde kaybeden bir takımdı. Şimdi öyle değil. Gayrimenkul işine girecek halimiz yok. Maden arayacak halimiz de yok. Trabzonspor'un gideri 250 milyon lira, geliri de 330 milyon lira" dedi.

Başkan , kulübün gelir ve gider tablosunu açıkladı. Ağaoğlu, "Ürün satışı çok önemli ama futbolcu satışı daha da önemli. daha önceleri transferde kaybeden bir takımdı. Şimdi öyle değil. Gayrimenkul işine girecek halimiz yok. Maden arayacak halimiz de yok. Trabzonspor'un gideri 250 milyon lira, geliri de 330 milyon lira" dedi.

  1. 13.11.2019
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