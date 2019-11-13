Trabzon gururlandırdı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzon gururlandırdı

Trabzon gururlandırdı

Trabzon gururlandırdı

Avrupa'nın 5 büyük Ligi İngiltere, , , ve 'de mücadele eden 116 kulübün raporu açıklandı. En çok yabancı oyuncu oynatan takımlar listesinde zirvede yer alırken, , Avrupa'da hiç yabancı oynatmayan tek takım durumunda.

Avrupa'nın 5 büyük Ligi İngiltere, , , ve 'de mücadele eden 116 kulübün raporu açıklandı. En çok yabancı oyuncu oynatan takımlar listesinde zirvede yer alırken, , Avrupa'da hiç yabancı oynatmayan tek takım durumunda. 8 Türk ekibinin bu sezon altyapıdan gelen hiçbir oyuncuya şans vermediği belirtilirken bu alanda ligin ilk sırasında... Trabzonspor 17.7 ortalama ile yetiştirdiği isimlere Avrupa'da en çok şans veren 22. kulüp olmayı başardı.

  1. 13.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzon gururlandırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN