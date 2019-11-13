Trabzon gururlandırdı

Avrupa'nın 5 büyük Ligi İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Türkiye'de mücadele eden 116 kulübün raporu açıklandı. En çok yabancı oyuncu oynatan takımlar listesinde Galatasaray zirvede yer alırken, Athletic Bilbao, Avrupa'da hiç yabancı oynatmayan tek takım durumunda. 8 Türk ekibinin bu sezon altyapıdan gelen hiçbir oyuncuya şans vermediği belirtilirken bu alanda Trabzonspor ligin ilk sırasında... Trabzonspor 17.7 ortalama ile yetiştirdiği isimlere Avrupa'da en çok şans veren 22. kulüp olmayı başardı.