Trabzonspor'un yabancıları tam isabet

Süper Lig'de 3. sırada yer alan Trabzonspor'da, yabancı oyuncuların takımlarına katkısı artarak devam ediyor. Geçtiğimiz sezon bordo-mavililerin Süper Lig'de attığı 64 golün 43'ü yabancı futbolculardan gelirken, bu dönem de hem ligde hem de Avrupa'da mücadele eden Karadeniz ekibinin şu ana kadar kaydettiği 30 golün 26'sına yine yabancılar imza koymayı başardı. Bu sezon ligde 11, Avrupa'da ise 8 maç oynayan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Onazi dışında elinde bulunan yabancı oyuncuların tamamına forma şansı verdi.



HER PUANA KATKI YAPTILAR

Trabzonspor, kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulundururken, sakatlıkları nedeniyle uzun süredir Onazi ve Ekuban'dan yararlanamıyor. Ligde Sörloth 6, Nwakaeme, Sosa ve Sturridge 2 gol attı. Hosseini, Ekuban, Avdijaj, Novak ve Pereira 1'er gol kaydetti. Campi, Fernandes, Mikel, Onazi ise henüz golle tanışamadı. Süper Lig'de 19 puan ile 3. sırada yer alan bordo-mavililerde yabancı oyuncular elde edilen 19 puana direkt katkıda bulundular.



12 TAKIMI SOLLADILAR

Bordo-mavililerde yabancı oyuncular attıkları 17 golle, Süper Lig'de mücadele eden 12 takımdan daha çok gol kaydederken, zirveye yakın iki takım kadar da gole imza attılar. Yabancılar, Ligde Ankaragücü (8), Göztepe (10), Kayseri (10), G.Saray (13), Denizli (9), Çaykur Rize (11), Antalya (11), Beşiktaş (14), Konya (12), G.Birliği (15), Kasımpaşa (16) ve Gaziantep'ten (16) daha fazla gole imza attı.

ZİRVE SÖRLOTH'UN

Sörloth 6 lig maçında gol atarak takımının 12 puan toplamasına katkı yaptı. Ligde 6, Avrupa'da 2 gol atan Sörloth, 3 de asist yaparak Trabzonspor'a 11 gollük katkıda bulundu. Sörloth attığı gollerle Trabzonspor'un TFF'den 5 milyon 850 bin TL'lik puan primi almasının başrolünü oynadı.



KURTARICI

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'un Alanyaspor'u yendiği maçtaki tek golü atan Hosseini ülkesi İran'da gündem oldu. Stoper mevkisinde görev yapmasına rağmen son 2 karşılaşmada ön libero bölgesinde forma giyen 23 yaşındaki futbolcu için İran basınında, "Kurtarıcı" yorumları yapıldı.

