Trabzonspor'da Ekuban: Boğayı izledi krize girdi! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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'da : Boğayı izledi krize girdi!

Trabzonspor'da Ekuban: Boğayı izledi krize girdi!

Sakatlık sonrası antrenmanlara başlayan için bir taraftarı "Ekuban lige geri dönüyor" diyerek bir boğanın kahvehaneye daldığı videoyu paylaştı. Kısa süre içerisinde büyük beğeni toplayan bu video Trabzonspor doktoru tarafından Ekuban'a izletildi.

Sakatlık sonrası antrenmanlara başlayan için bir taraftarı "Ekuban lige geri dönüyor" diyerek bir boğanın kahvehaneye daldığı videoyu paylaştı. Kısa süre içerisinde büyük beğeni toplayan bu video Trabzonspor doktoru tarafından Ekuban'a izletildi. Trabzonspor Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir tarafından yayınlanan videoyu izleyen Ekuban'ın kahkahalara boğulduğu görüldü.

  1. 13.11.2019
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