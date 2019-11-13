Trabzonspor'da Ekuban: Boğayı izledi krize girdi!
Sakatlık sonrası antrenmanlara başlayan Ekuban için bir Trabzonspor taraftarı "Ekuban lige geri dönüyor" diyerek bir boğanın kahvehaneye daldığı videoyu paylaştı. Kısa süre içerisinde büyük beğeni toplayan bu video Trabzonspor doktoru Hakan Ayaz tarafından Ekuban'a izletildi.
Sakatlık sonrası antrenmanlara başlayan Ekuban için bir Trabzonspor taraftarı "Ekuban lige geri dönüyor" diyerek bir boğanın kahvehaneye daldığı videoyu paylaştı. Kısa süre içerisinde büyük beğeni toplayan bu video Trabzonspor doktoru Hakan Ayaz tarafından Ekuban'a izletildi. Trabzonspor Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir tarafından yayınlanan videoyu izleyen Ekuban'ın kahkahalara boğulduğu görüldü.
- 13.11.2019
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