Trabzonspor'da Uğurcan Çakır: Burası benim yuvam

Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır ile ilgili muhteşem bir video yayınladı. 23 yaşındaki eldiven, Şenol Güneş Stadı'nda çekilen videoda "Her hikayenin bir kahramanı vardır. Burası benim yuvam, benim sahnem ve bu da benim hikayem" dedi.