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13 Kasım 2019, Çarşamba
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'da : Burası benim yuvam

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır: Burası benim yuvam

, kaleci ile ilgili muhteşem bir video yayınladı. 23 yaşındaki eldiven, Şenol 'nda çekilen videoda "Her hikayenin bir kahramanı vardır. Burası benim yuvam, benim sahnem ve bu da benim hikayem" dedi.

, kaleci ile ilgili muhteşem bir video yayınladı. 23 yaşındaki eldiven, Şenol 'nda çekilen videoda "Her hikayenin bir kahramanı vardır. Burası benim yuvam, benim sahnem ve bu da benim hikayem" dedi.

  1. 13.11.2019
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