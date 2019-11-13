Trabzonspor'da Uğurcan Çakır: Burası benim yuvam
Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır ile ilgili muhteşem bir video yayınladı. 23 yaşındaki eldiven, Şenol Güneş Stadı'nda çekilen videoda "Her hikayenin bir kahramanı vardır. Burası benim yuvam, benim sahnem ve bu da benim hikayem" dedi.
Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır ile ilgili muhteşem bir video yayınladı. 23 yaşındaki eldiven, Şenol Güneş Stadı'nda çekilen videoda "Her hikayenin bir kahramanı vardır. Burası benim yuvam, benim sahnem ve bu da benim hikayem" dedi.
- 13.11.2019
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baksoy Artık kendini kanıtlama zamanı geldi ? Boyu posu yerinde iyi de bir takımdan transfer edildi kendini göstersin artık ?
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır: Burası benim yuvam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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