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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Köpüklü

Köpüklü Pereira

maçı sonrası , soyunma odasından galibiyet fotoğrafı paylaştı. Burada 'nın köpüklü hali dikkat çekti. oyuncunun duşu bırakıp katıldığı bu fotoğraf çok konuşuldu.

maçı sonrası , soyunma odasından galibiyet fotoğrafı paylaştı. Burada 'nın köpüklü hali dikkat çekti. oyuncunun duşu bırakıp katıldığı bu fotoğraf çok konuşuldu.

  1. 13.11.2019
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