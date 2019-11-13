Köpüklü Pereira
Alanya maçı sonrası Trabzonspor, soyunma odasından galibiyet fotoğrafı paylaştı. Burada Pereira'nın köpüklü hali dikkat çekti. Portekizli oyuncunun duşu bırakıp katıldığı bu fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.
Alanya maçı sonrası Trabzonspor, soyunma odasından galibiyet fotoğrafı paylaştı. Burada Pereira'nın köpüklü hali dikkat çekti. Portekizli oyuncunun duşu bırakıp katıldığı bu fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.
- 13.11.2019
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