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12 Kasım 2019, Salı
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Trabzonspor'da Serkan Asan: Vira Bismillah

'un genç sağ beki , 'ndeki maçında 90 dakika boy gösterdikten sonra karşısında da son anlarda oyuna dahil oldu.

'un genç sağ beki Serkan Asan, 'ndeki maçında 90 dakika boy gösterdikten sonra karşısında da son anlarda oyuna dahil oldu. Serkan, Twitter'a "Büyük taraftarımızın önüne ilk kez çıkmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyim. Yanyana nice galibiyetlere inşallah. " yazdı.

  1. 12.11.2019
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