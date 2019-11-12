Trabzonspor'da Serkan Asan: Vira Bismillah

Trabzonspor'un genç sağ beki Serkan Asan, Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar maçında 90 dakika boy gösterdikten sonra Alanyaspor karşısında da son anlarda oyuna dahil oldu. Serkan, Twitter'a "Büyük taraftarımızın önüne ilk kez çıkmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyim. Yanyana nice galibiyetlere inşallah. Vira Bismillah" yazdı.