Trabzonspor'un genç sağ beki Serkan Asan, Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar maçında 90 dakika boy gösterdikten sonra Alanyaspor karşısında da son anlarda oyuna dahil oldu.
Trabzonspor'un genç sağ beki Serkan Asan, Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar maçında 90 dakika boy gösterdikten sonra Alanyaspor karşısında da son anlarda oyuna dahil oldu. Serkan, Twitter'a "Büyük taraftarımızın önüne ilk kez çıkmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyim. Yanyana nice galibiyetlere inşallah. Vira Bismillah" yazdı.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Trabzonspor'da Serkan Asan: Vira Bismillah haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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