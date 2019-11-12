Trabzonspor'a sakatlardan müjde!

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Alanyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Güven takımdaki sakat oyuncularla ilgili açıklamalar yaptı. İşte Yaşar Kibar Güven'in sakat oyuncular hakkında verdiği bilgiler: JOSE SOSA: Sol kasında ve ayak bileğinde aldığı darbeye bağlı kas yaralanması vardı. Sosa oynamak istedi ancak bu kas yaralanması artabilirdi. 2 hafta olacak iyileşme süreci uzayabilirdi. Biz de bu düşünceyle oynatmamaya karar verdik.

MIKEL-STURRİDGE: İkisinin de yüzde 80'e yakın yaralanmaları vardı. Şimdi yüzde 10'lara 15'lere indi. Düz koşularda çok fazla sıkıntı olmamasına rağmen Obi Mikel'in de Sturridge'in de ağrıları vardı. O yüzden Alanyaspor maçında oynatmama yönünde karar aldık.

A.PARMAK: Çekilen ultraslonunda kas yapısı iyiydi. Yüzde 100 düzelme vardı. Tek eksiği idmandı. 2 antrenman yaparak maça çıktı.



EKUBAN: Kemik kaynaması gayet iyi. Eksik olan performansı. Fizyoterapist ve doktor eşliğinde çalışmaya başladı. Amacımız 2-3 hafta içinde yetiştirerek onu takıma kazandırmak. Güçlü bir oyucnu.



ONAZI: Uzun süreli bir sakatlık geçirdi. Ameliyattan sonra 600 gram aldı. Gelişimini izliyoruz.



YAŞAR Kibar Güven, milli ara sonrası Obi Mikel, Daniel Sturridge ve Jose Sosa'yı takıma vermeyi düşündüklerini söyledi. Caleb Ekuban için net tarihi tedavi sürecine göre belirleyeceklerini kaydetti.



İŞİMİZİ DOĞRU YAPIYORUZ

Yaşar Kibar Güven, sağlık heyetine gelen eleştirileri de yanıtladı. Güven "Sakatlıkların hepsi sahada oldu. İdmanda bir tane oldu. O da Ekuban. Parmağı kırıldı. Onazi'nin aşili koptu. Pereira'nın ayak kemiği kırıldı. Sosa'nınki darbeye bağlı kas yaralanması. Obi Mikel'inki Rize, Sturridge'inki Başakşehir maçında yine darbeye bağlı sakatlıklar. Biz işimizi doğru yapıyoruz. Sakatlık dönüşlerini takip ederek öyle takıma geri veriyoruz" dedi.

Güven "10 kişi kalmalarına rağmen mücadeleden vazgeçmeyen oyuncuları alınlarından öpüyorum" dedi.