"Hep birlikteyiz"
Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Alanyaspor maçı sonrası attığı tweet'le taraftara mesaj yolladı. Doğan "Biz gücümüzü biliyoruz. Taraftarımızla, camiamızla hep beraber ayakta kalarak, dimdik durarak yarınlara yürüyeceğiz" yazdı. Taraftarlardan destek aldı.
Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Alanyaspor maçı sonrası attığı tweet'le taraftara mesaj yolladı. Doğan "Biz gücümüzü biliyoruz. Taraftarımızla, camiamızla hep beraber ayakta kalarak, dimdik durarak yarınlara yürüyeceğiz" yazdı. Taraftarlardan destek aldı.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
"Hep birlikteyiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.