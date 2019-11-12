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12 Kasım 2019, Salı
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"Hep birlikteyiz"

"Hep birlikteyiz"

Başkan Yardımcısı Ertuğrul , maçı sonrası attığı tweet'le taraftara mesaj yolladı. Doğan "Biz gücümüzü biliyoruz. Taraftarımızla, camiamızla hep beraber ayakta kalarak, dimdik durarak yarınlara yürüyeceğiz" yazdı. Taraftarlardan destek aldı.

Başkan Yardımcısı Ertuğrul , maçı sonrası attığı tweet'le taraftara mesaj yolladı. Doğan "Biz gücümüzü biliyoruz. Taraftarımızla, camiamızla hep beraber ayakta kalarak, dimdik durarak yarınlara yürüyeceğiz" yazdı. Taraftarlardan destek aldı.

  1. 12.11.2019
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