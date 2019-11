Trabzonspor Avrupa'ya veda etti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında dün gece deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına yenildi: 1-3. Grupta 1 puanda kalan Karadeniz devi, Avrupa Ligi defterini kapatmış oldu. Son oynanan Göztepe karşılaşmasından 8 farklı oyuncu ile sahaya çıkan ve yaş ortalaması sadece 22.8 olan temsilcimiz, rakibi karşısında pek varlık gösteremedi.



UZATMADA İKİ GOL

27. dakikada Serkan Asan'ın golü ile yenik duruma düşen bordo-mavili takım, 35'te bu kez Fernandes'in sahne alması ile şok yaşadı. İkinci yarının sonlarına kadar bu skor devam ederken, uzatma anlarında ise 2 gol birden geldi. 90+3'te İgnatyev farkı 3'e çıkarırken, 65'te Avdijaj'ın yerine giren Nwakaeme 90+4'te harika bir golle skoru ilan etti. Temsilcimiz 1 puanda kaldı.



SOSA İLK KEZ OYNAMADI

Kaptan Sosa sakatlığı nedeniyle dün oynamadı. Bu sezon 7'si Avrupa toplam 17 resmi maçta forma giyen Arjantinli maestro bu sezon ilk kez bir karşılaşmada görev yapmamış oldu.



KAPTAN AHMET

Sahaya kaptan olarak çıkan Kamil Ahmet, şanssızlık yaşadıklarını söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Birkaç pozisyon bulduk ama hemen ardından gol yememiz bizi çok olumsuz etkiledi. Düzen bozuldu" dedi.



8 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Dünkü maçta Uğurcan'ın yerine Erce oynadı. Pereira'nın yerine Serkan Asan, Hüseyin'in yerine Campi, Novak'ın yerine A. Dursun, Sosa'nın yerine Hosseini, Yusuf Sarı'nın yerine Avdijaj, Nwakaeme'nin yerine Kamil ve Sörloth'un yerine Muhammet Akpınar görev yaptı.



NWAKAEME'DEN SİFTAH

Bordo-mavili ekibimiz dün Avrupa'ya veda ederken, 65'te oyuna giren Nwakaeme, bir ilki yaşadı. 30 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, Trabzonspor ile ilk Avrupa Ligi golünü attı. Nwakaeme, 90+4'te fileleri sarsarak maçın skorunu ilan etti.



49. YENİLGİ DÜN GELDİ

Fırtına, Avrupa kupalarındaki 133. sınavına çıktı. Bordomavililer, bu periyotta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 49 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Fileleri 172 kez havalandırdı, 180 gol yedi.



ATTIĞI İLE YEDİĞİ EŞİT

Temsilcimiz Avrupa Ligi'nde 85. maçına çıktı. 33 kez sahadan galibiyetle ayrılan Karadeniz devi, 22 defa berabere kaldı. 30 maçta ise rakiplerine kaybetti. 116 gol atıp 116 gol yedi.



FERNANDES'İN İSTATİSTİĞİ

Fernandes'in kariyerinde en fazla gol attığı takım Trabzonspor oldu. Portekizli futbolcu bordo mavili takımın ağlarını 2 kez havalandı. 11 kez ile de yine en çok Karadeniz devine rakip oldu.



ŞANSSIZ SERKAN

Pereira'nın yerine sağ bekte görev yapan Serkan Asan, büyük bir şanssızlık yaşadı. Fernandes'in vuruşunda topu kendi kalesine atan 20 yaşındaki futbolcu, son derece üzgün olduğunu söyledi. Genç savunmacı maç sonrası, "Tehlikeyi önlemek istedim ama benim müdahalem ile top yön değiştirdi ve kalemize gitti. O an inanılmaz şekilde beni üzdü. Arkadaşlarımdan ve taraftarımızdan özür diliyorum" dedi.