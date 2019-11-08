Trabzonspor Avrupa'ya veda etti - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor Avrupa'ya veda etti

Avrupa'ya veda etti

Trabzonspor Avrupa'ya veda etti

7 as oyuncusu olmayan ve 8 farklı futbolcu ile sahaya çıkan ekibimiz Serkan (k.k), ve ’e engel olamadı. ’nin golü yetmedi.

, C Grubu 4. hafta maçında dün gece deplasmanda 'nın takımına yenildi: 1-3. Grupta 1 puanda kalan devi, Avrupa Ligi defterini kapatmış oldu. Son oynanan karşılaşmasından 8 farklı oyuncu ile sahaya çıkan ve yaş ortalaması sadece 22.8 olan temsilcimiz, rakibi karşısında pek varlık gösteremedi.

UZATMADA İKİ GOL
27. dakikada 'ın golü ile yenik duruma düşen bordo-mavili takım, 35'te bu kez 'in sahne alması ile şok yaşadı. İkinci yarının sonlarına kadar bu skor devam ederken, uzatma anlarında ise 2 gol birden geldi. 90+3'te farkı 3'e çıkarırken, 65'te Avdijaj'ın yerine giren 90+4'te harika bir golle skoru ilan etti. Temsilcimiz 1 puanda kaldı.

SOSA İLK KEZ OYNAMADI
Kaptan Sosa sakatlığı nedeniyle dün oynamadı. Bu sezon 7'si Avrupa toplam 17 resmi maçta forma giyen Arjantinli maestro bu sezon ilk kez bir karşılaşmada görev yapmamış oldu.

KAPTAN AHMET
Sahaya kaptan olarak çıkan Kamil Ahmet, şanssızlık yaşadıklarını söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Birkaç pozisyon bulduk ama hemen ardından gol yememiz bizi çok olumsuz etkiledi. Düzen bozuldu" dedi.

8 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Dünkü maçta Uğurcan'ın yerine Erce oynadı. Pereira'nın yerine Serkan Asan, Hüseyin'in yerine Campi, Novak'ın yerine A. Dursun, Sosa'nın yerine Hosseini, Yusuf Sarı'nın yerine Avdijaj, Nwakaeme'nin yerine Kamil ve Sörloth'un yerine Muhammet Akpınar görev yaptı.

NWAKAEME'DEN SİFTAH
Bordo-mavili ekibimiz dün Avrupa'ya veda ederken, 65'te oyuna giren Nwakaeme, bir ilki yaşadı. 30 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, Trabzonspor ile ilk Avrupa Ligi golünü attı. Nwakaeme, 90+4'te fileleri sarsarak maçın skorunu ilan etti.

49. YENİLGİ DÜN GELDİ
Fırtına, Avrupa kupalarındaki 133. sınavına çıktı. Bordomavililer, bu periyotta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 49 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Fileleri 172 kez havalandırdı, 180 gol yedi.

ATTIĞI İLE YEDİĞİ EŞİT
Temsilcimiz Avrupa Ligi'nde 85. maçına çıktı. 33 kez sahadan galibiyetle ayrılan Karadeniz devi, 22 defa berabere kaldı. 30 maçta ise rakiplerine kaybetti. 116 gol atıp 116 gol yedi.

FERNANDES'İN İSTATİSTİĞİ
Fernandes'in kariyerinde en fazla gol attığı takım Trabzonspor oldu. Portekizli futbolcu bordo mavili takımın ağlarını 2 kez havalandı. 11 kez ile de yine en çok Karadeniz devine rakip oldu.

ŞANSSIZ SERKAN
Pereira'nın yerine sağ bekte görev yapan Serkan Asan, büyük bir şanssızlık yaşadı. Fernandes'in vuruşunda topu kendi kalesine atan 20 yaşındaki futbolcu, son derece üzgün olduğunu söyledi. Genç savunmacı maç sonrası, "Tehlikeyi önlemek istedim ama benim müdahalem ile top yön değiştirdi ve kalemize gitti. O an inanılmaz şekilde beni üzdü. Arkadaşlarımdan ve taraftarımızdan özür diliyorum" dedi.

  1. 8.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor Avrupa'ya veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN