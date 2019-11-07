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07 Kasım 2019, Perşembe
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'da sakatlarda

Trabzonspor'da sakatlarda son durum

Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı , sakatlıkları bulunan , Ekuban, Onazi, Sturridge, Abdulkadir Parmak ve 'in son durumları hakkında Fotomaç' açıklamalarda bulundu.

Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı , sakat oyuncuların son durumları hakkında Fotomaç'a açıklamalarda bulundu. İşte Kibar'ın o sözleri:

Sosa: MR sonucunda bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme tespit edildi. Alanyaspor maçına yetiştirmeye çalışıyoruz.

Ekuban: İtalya'daki rehabilitasyon süreci bitti. Cumartesi Trabzon'a gelecek. Tedavisine burada devam edilecek.

Onazi: Takımla birlikte çalışmaya başladı. İyi yolda ilerliyor. Performansı sürekli değerlendiriliyor. Tahminimiz Kasım ayını da bitirir.

Sturridge: Son çekilen filmler, öncekilere göre temiz çıktı. Tabii ki burada oyuncumuzun da kendisini iyi hissetmesi gerekiyor.

A. Parmak: Ağrıları azaldı ve koşulara başladı. İyiye doğru gidiyor. Günlük olarak takibini sürdürüyoruz.

Obi Mikel: O da Abdulkadir Parmak gibi koşulara başladı. Her geçen gün iyiye gidiyor. Çabuk toparlanacaktır.

  1. 7.11.2019
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