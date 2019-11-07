Trabzonspor'da sakatlarda son durum
Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, sakatlıkları bulunan Sosa, Ekuban, Onazi, Sturridge, Abdulkadir Parmak ve Obi Mikel'in son durumları hakkında Fotomaç' açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, sakat oyuncuların son durumları hakkında Fotomaç'a açıklamalarda bulundu. İşte Kibar'ın o sözleri:
Sosa: MR sonucunda bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme tespit edildi. Alanyaspor maçına yetiştirmeye çalışıyoruz.
Ekuban: İtalya'daki rehabilitasyon süreci bitti. Cumartesi Trabzon'a gelecek. Tedavisine burada devam edilecek.
Onazi: Takımla birlikte çalışmaya başladı. İyi yolda ilerliyor. Performansı sürekli değerlendiriliyor. Tahminimiz Kasım ayını da bitirir.
Sturridge: Son çekilen filmler, öncekilere göre temiz çıktı. Tabii ki burada oyuncumuzun da kendisini iyi hissetmesi gerekiyor.
A. Parmak: Ağrıları azaldı ve koşulara başladı. İyiye doğru gidiyor. Günlük olarak takibini sürdürüyoruz.
Obi Mikel: O da Abdulkadir Parmak gibi koşulara başladı. Her geçen gün iyiye gidiyor. Çabuk toparlanacaktır.
- 7.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
Trabzonspor'da sakatlarda son durum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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