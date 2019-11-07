Trabzonspor'da sakatlarda son durum

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, sakat oyuncuların son durumları hakkında Fotomaç'a açıklamalarda bulundu. İşte Kibar'ın o sözleri:

Sosa: MR sonucunda bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme tespit edildi. Alanyaspor maçına yetiştirmeye çalışıyoruz.

Ekuban: İtalya'daki rehabilitasyon süreci bitti. Cumartesi Trabzon'a gelecek. Tedavisine burada devam edilecek.

Onazi: Takımla birlikte çalışmaya başladı. İyi yolda ilerliyor. Performansı sürekli değerlendiriliyor. Tahminimiz Kasım ayını da bitirir.

Sturridge: Son çekilen filmler, öncekilere göre temiz çıktı. Tabii ki burada oyuncumuzun da kendisini iyi hissetmesi gerekiyor.

A. Parmak: Ağrıları azaldı ve koşulara başladı. İyiye doğru gidiyor. Günlük olarak takibini sürdürüyoruz.

Obi Mikel: O da Abdulkadir Parmak gibi koşulara başladı. Her geçen gün iyiye gidiyor. Çabuk toparlanacaktır.