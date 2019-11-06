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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Mikrofonlar Karaman’da

Mikrofonlar Karaman’da

'da teknik direktör ve Norveçli futbolcu Alexander , UEFA C Grubu'nda yarın ile oynayacağı maç öncesi bugün düzenleyecek.

'un C Grubu'nda deplasmanda Rus ekibi ile yarın oynayacağı maç öncesi, takımların ve antrenman programları belli oldu. Teknik direktör ile 'un katılacağı basın toplantısı bugün saat 18.30'da Krasnodar Stadyumu'nda yapılacak. Ardından son çalışma yapılacak.

YOLCULUK BUGÜN

Karadeniz devi, Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda Krasnodar ile oynayacağı maç için bugün Rusya'nın Krasnodar şehrine gidecek. Saat 13.00'te özel bir uçak ile Trabzon'dan hareket edecek bordo-mavili kafile maçın ardından Türkiye'ye dönecek.

KOŞULARA BAŞLADILAR

Fırtına, Krasnodar ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Ünal Karaman yönetiminde yapılan idmana sakatlıkları bulunan Ekuban ve Onazi katılmazken, Sturridge salonda çalıştı. Sakatlıkları henüz tam geçmeyen Mikel ve Parmak takımdan ayrı koşu yaparken, Göztepe maçında sakatlanan Sosa ise hafif tempolu koşu ile yetindi.

  1. 6.11.2019
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