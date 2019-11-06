Mikrofonlar Karaman’da

Trabzonspor'un Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda Rus ekibi Krasnodar ile yarın oynayacağı maç öncesi, takımların basın toplantısı ve antrenman programları belli oldu. Teknik direktör Ünal Karaman ile Sörloth'un katılacağı basın toplantısı bugün saat 18.30'da Krasnodar Stadyumu'nda yapılacak. Ardından son çalışma yapılacak.

YOLCULUK BUGÜN

Karadeniz devi, Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda Krasnodar ile oynayacağı maç için bugün Rusya'nın Krasnodar şehrine gidecek. Saat 13.00'te özel bir uçak ile Trabzon'dan hareket edecek bordo-mavili kafile maçın ardından Türkiye'ye dönecek.

KOŞULARA BAŞLADILAR

Fırtına, Krasnodar ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Ünal Karaman yönetiminde yapılan idmana sakatlıkları bulunan Ekuban ve Onazi katılmazken, Sturridge salonda çalıştı. Sakatlıkları henüz tam geçmeyen Mikel ve Parmak takımdan ayrı koşu yaparken, Göztepe maçında sakatlanan Sosa ise hafif tempolu koşu ile yetindi.