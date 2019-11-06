Mikrofonlar Karaman’da
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ve Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın Krasnodar ile oynayacağı maç öncesi bugün basın toplantısı düzenleyecek.
Trabzonspor'un Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda Rus ekibi Krasnodar ile yarın oynayacağı maç öncesi, takımların basın toplantısı ve antrenman programları belli oldu. Teknik direktör Ünal Karaman ile Sörloth'un katılacağı basın toplantısı bugün saat 18.30'da Krasnodar Stadyumu'nda yapılacak. Ardından son çalışma yapılacak.
YOLCULUK BUGÜN
Karadeniz devi, Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda Krasnodar ile oynayacağı maç için bugün Rusya'nın Krasnodar şehrine gidecek. Saat 13.00'te özel bir uçak ile Trabzon'dan hareket edecek bordo-mavili kafile maçın ardından Türkiye'ye dönecek.
KOŞULARA BAŞLADILAR
Fırtına, Krasnodar ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Ünal Karaman yönetiminde yapılan idmana sakatlıkları bulunan Ekuban ve Onazi katılmazken, Sturridge salonda çalıştı. Sakatlıkları henüz tam geçmeyen Mikel ve Parmak takımdan ayrı koşu yaparken, Göztepe maçında sakatlanan Sosa ise hafif tempolu koşu ile yetindi.
- 6.11.2019
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Trabzonspor Krasnodar maçı için taktik çalıştı
Toplam 1
Yorum
nedim biz alırız maçları hadi takım
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Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Toplam 1
Yorum
Rolandinho Yahu niye uzatıyorsun? Anadolugücü ne güzel istiyordu seni! Badu Baduoğlu gibi bir adamın arkasında oynayacaktın...
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Trabzonspor Sosa ile anlaşma sağladı!
Toplam 2
Yorum
Tsclup doğru karar
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