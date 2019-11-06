Trabzon'dan kural hatası itirazı

Bordo-mavili kulüp, Göztepe maçında Sosa'ya yapılan kırmızı kartlık faul ve Sörloth'a yapılan penaltının verilmemesi ile ilgili hakem Fırat Aydınus ile VAR hakemi Koray Gençerler'in cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca 31. dakikada Jerome'nin golü öncesi Soner'in orta sahada Mossora'ya verdiği pasta topun hakem Fırat Aydınus'a çarptığı ve bunun rakibe avantaj sağladığı gerekçesiyle 'kural hatası' başvurusunda bulunuldu. Kural gereği topun hakeme çarpması ve tehlikeli atak başlatması durumunda oyunun durması ve hakem atışı yapılması gerek.

KURAL KONU HAKKINDA NE DİYOR?

Hakem eğitmeni Uilenberg, hakem atışı ve hakeme çarpan top ile ilgili değişen kurallar hakkında şunları söylemişti: Şimdiye kadar top hakeme dokunduğunda oyun devam ediyordu, hakem yokmuş gibi kabul ediyorduk. Top hakeme çarpıp gol olursa artık gol geçerli sayılmayacak, hakem atışıyla oyun başlayacak. Aynı şekilde top hakeme çarpıp umut vadeden atağa dönüşürse hakem atışıyla oyun başlayacak."