Trabzonspor taraftarından biletlere büyük ilgi

Fırtına, hafta sonunda Şenol Güneş Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacak. Bordo- mavililerin, İzmir temsilcisiyle oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Biletler 40 TL ila 375 TL arasında değişiyor. Trabzonspor taraftarı önceki karşılaşmalara olduğu gibi Göztepe mücadelesine de yoğun ilgi gösteriyor. Bu maç da kapalı gişe olacak.



AYDINUS YÖNETECEK

Zirveye oynayan Trabzonspor'un evinde Göztepe'yi konuk edeceği mücadelenin hakemi belli oldu. MHK bu önemli randevuya Fırat Aydınus'u atadı. Deneyimli hakem, bordomavililerin 56 maçını yönetti. Trabzonspor 22 galibiyet, 18 beraberlik, 16 yenilgi aldı. Fırtına'ya 130 sarı, 11 kırmızı kart çıktı. Rakipleri ise 144 sarı, 11 kırmızı gördü.