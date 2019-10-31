Trabzonspor taraftarından biletlere büyük ilgi
Fırtına, hafta sonunda Şenol Güneş Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacak. Bordo- mavililerin, İzmir temsilcisiyle oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Biletler 40 TL ila 375 TL arasında değişiyor. Trabzonspor taraftarı önceki karşılaşmalara olduğu gibi Göztepe mücadelesine de yoğun ilgi gösteriyor. Bu maç da kapalı gişe olacak.
Fırtına, hafta sonunda Şenol Güneş Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacak. Bordo- mavililerin, İzmir temsilcisiyle oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Biletler 40 TL ila 375 TL arasında değişiyor. Trabzonspor taraftarı önceki karşılaşmalara olduğu gibi Göztepe mücadelesine de yoğun ilgi gösteriyor. Bu maç da kapalı gişe olacak.
AYDINUS YÖNETECEK
Zirveye oynayan Trabzonspor'un evinde Göztepe'yi konuk edeceği mücadelenin hakemi belli oldu. MHK bu önemli randevuya Fırat Aydınus'u atadı. Deneyimli hakem, bordomavililerin 56 maçını yönetti. Trabzonspor 22 galibiyet, 18 beraberlik, 16 yenilgi aldı. Fırtına'ya 130 sarı, 11 kırmızı kart çıktı. Rakipleri ise 144 sarı, 11 kırmızı gördü.
- 31.10.2019
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Süper Lig'de Bülent Uygun bombası! İşte yeni takımı
Toplam 1
Yorum
Başarılar Zonguldakspor'u gönüllü olarak çalıştıran adam gibi adam.Başarılı olacağına eminiz.
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"Tek büyük Trabzonspor"
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
Trabzonspor taraftarından biletlere büyük ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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