Caleb Ekuban kasım sonu

Fırtına'da Caleb Ekuban, 11 Eylül'deki antrenmanda Ivanildo Fernandes ile çarpışarak sakatlanmıştı. İtalya'da operasyon geçiren Ganalı yıldızın, kasım ayının son günlerinde takımla birlikte olacağı öğrenildi. Ekuban'ın dönüşüyle birlikte bordo-mavililer hücumda çok daha tehlikeli bir yapıya bürünecek. uzun süredir sakat olan nijeryalı onazi'nin de kasım sonunda takıma dahil olması bekleniyor.



