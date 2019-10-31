Caleb Ekuban kasım sonu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
31 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Caleb Ekuban kasım sonu

kasım sonu

Caleb Ekuban kasım sonu

Fırtına'da , 11 Eylül'deki antrenmanda Ivanildo Fernandes ile çarpışarak sakatlanmıştı. 'da operasyon geçiren Ganalı yıldızın, kasım ayının son günlerinde takımla birlikte olacağı öğrenildi.

Fırtına'da , 11 Eylül'deki antrenmanda Ivanildo Fernandes ile çarpışarak sakatlanmıştı. 'da operasyon geçiren Ganalı yıldızın, kasım ayının son günlerinde takımla birlikte olacağı öğrenildi. Ekuban'ın dönüşüyle birlikte bordo-mavililer hücumda çok daha tehlikeli bir yapıya bürünecek. uzun süredir sakat olan nijeryalı onazi'nin de kasım sonunda takıma dahil olması bekleniyor.


  1. 31.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Caleb Ekuban kasım sonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN