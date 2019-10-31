Caleb Ekuban kasım sonu
Fırtına'da Caleb Ekuban, 11 Eylül'deki antrenmanda Ivanildo Fernandes ile çarpışarak sakatlanmıştı. İtalya'da operasyon geçiren Ganalı yıldızın, kasım ayının son günlerinde takımla birlikte olacağı öğrenildi.
Fırtına'da Caleb Ekuban, 11 Eylül'deki antrenmanda Ivanildo Fernandes ile çarpışarak sakatlanmıştı. İtalya'da operasyon geçiren Ganalı yıldızın, kasım ayının son günlerinde takımla birlikte olacağı öğrenildi. Ekuban'ın dönüşüyle birlikte bordo-mavililer hücumda çok daha tehlikeli bir yapıya bürünecek. uzun süredir sakat olan nijeryalı onazi'nin de kasım sonunda takıma dahil olması bekleniyor.
- 31.10.2019
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Toplam 1
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Başarılar Zonguldakspor'u gönüllü olarak çalıştıran adam gibi adam.Başarılı olacağına eminiz.
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tutkun61 Helal olsun başkan
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karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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