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31 Ekim 2019, Perşembe
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Karaman’a müjde

Karaman’a müjde

Mikel ve Abdulkadir Parmak’ın tedavileri iyi gidiyor. Usta hoca, iki yıldızın dönüşüyle Sosa ile birlikte orta sahada ‘klasik üçlüsünü’ kullanabilecek.

Bordo-mavililerin, ile oynadığı mücadelede ve Abdulkadir Parmak yoktu. Fırtına'da kaptan , ortada alıştığı partnerler olmadan oynadı. karşılaşması öncesi camiayı sevindirecek haberler gelmeye başladı. Hem Obi Mikel'in hem de Abdulkadir Parmak'ın tedavi süreçlerinin çok iyi işlediği ve iki oyuncunun da Göztepe karşılaşmasına hazır olacağı belirtildi. Böylece da hiç bozmak istemediği Jose Sosa, Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak üçlüsünü aynı anda sahaya sürebilecek. Bu üçlü sahadayken hücumda çok daha etkin oluyor. Savunmada da doğru pozisyon alıp birbirlerinin açıklarını kapadıkları için Fırtına 3 puanlara kolaylıkla ulaşıyor.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Ünal Karaman'ın oyuncularına verdiği izin sona erdi. Bordo-mavili futbolcular dünü izinli geçirmişlerdi. Göztepe mücadelesinin hazırlıklarına bugünkü antrenmanla devam edilecek.

  1. 31.10.2019
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