Karaman’a müjde

Bordo-mavililerin, Başakşehir ile oynadığı mücadelede Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak yoktu. Fırtına'da kaptan Jose Sosa, ortada alıştığı partnerler olmadan oynadı. Göztepe karşılaşması öncesi camiayı sevindirecek haberler gelmeye başladı. Hem Obi Mikel'in hem de Abdulkadir Parmak'ın tedavi süreçlerinin çok iyi işlediği ve iki oyuncunun da Göztepe karşılaşmasına hazır olacağı belirtildi. Böylece Ünal Karaman da hiç bozmak istemediği Jose Sosa, Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak üçlüsünü aynı anda sahaya sürebilecek. Bu üçlü sahadayken Trabzonspor hücumda çok daha etkin oluyor. Savunmada da doğru pozisyon alıp birbirlerinin açıklarını kapadıkları için Fırtına 3 puanlara kolaylıkla ulaşıyor.



HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Ünal Karaman'ın oyuncularına verdiği izin sona erdi. Bordo-mavili futbolcular dünü izinli geçirmişlerdi. Göztepe mücadelesinin hazırlıklarına bugünkü antrenmanla devam edilecek.