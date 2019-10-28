Caleb Ekuban dönüyor
Bordo-mavililerin, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıkları esnasında sakatlanan ve tedavisi İtalya'da sürdürülen Caleb Ekuban, bu hafta Trabzon'a dönüyor.
Ganalı yıldız 11 Eylül'deki antrenmanda Fernandes ile çarpışıp sakatlanmıştı. İtalya'da ameliyat olan, tedavisine de bu ülkede devam edilen Ekuban, bu hafta Trabzon'a dönecek. Çalışmalarını Trabzon'da sürdürecek.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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