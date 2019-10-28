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28 Ekim 2019, Pazartesi
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dönüyor

Caleb Ekuban dönüyor

Bordo-mavililerin, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıkları esnasında sakatlanan ve tedavisi İtalya'da sürdürülen , bu hafta Trabzon'a dönüyor.

Ganalı yıldız 11 Eylül'deki antrenmanda Fernandes ile çarpışıp sakatlanmıştı. İtalya'da ameliyat olan, tedavisine de bu ülkede devam edilen Ekuban, bu hafta Trabzon'a dönecek. Çalışmalarını Trabzon'da sürdürecek.

  1. 28.10.2019
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