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27 Ekim 2019, Pazar
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U-19'lardan asker selamı

U-19'lardan asker selamı

'un U-19 takımı deplasmanda Başakşehir'i 2-0'lık sonuçla mağlup etmeyi başardı. Karadeniz ekibinin oyuncuları mücadele sonunda 'asker selamı' vererek Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek yolladılar.

Trabzonspor'un U-19 takımı deplasmanda Başakşehir'i 2-0'lık sonuçla mağlup etmeyi başardı. Bordo-mavili ekibin gollerini penaltıdan Kerem Baykuş ve Hakan Yeşil kaydetti. Karadeniz ekibinin oyuncuları mücadele sonunda 'asker selamı' vererek Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek yolladılar.
  1. 27.10.2019
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