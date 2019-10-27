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27 Ekim 2019, Pazar
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Takım izinli

Takım izinli

'nde 'a kaybeden önceki gün yenilenme antrenmanı yapmıştı. Bordo-mavililer dünü ise izinli geçirdi. temsilcisi hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla tamamlayacak. da kampa girecek.

'nde 'a kaybeden önceki gün yenilenme antrenmanı yapmıştı. Bordo-mavililer dünü ise izinli geçirdi. temsilcisi hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla tamamlayacak. da kampa girecek.

  1. 27.10.2019
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