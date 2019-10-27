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27 Ekim 2019, Pazar
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Ödemeler ‘tıkır tıkır’

Ödemeler ‘tıkır tıkır’

'un şu anda oyunculara sadece Ekim ayı ödemeleri bulunuyor. Yönetim, bu rakamı da hafta başında hemen ödeyecek. Personel maaşlarında da aksama yaşanmıyor.

Bankalar Birliği ile gerçekleştirilen yapılandırma anlaşması sonrası bordo-mavili kulüp ödemeleri günü geldiği anda yapıyor. 'un şu anda oyunculara sadece Ekim ayı ödemeleri bulunuyor. Yönetim, bu rakamı da hafta başında hemen ödeyecek. Maç primleri de kısa süre içinde oyuncuların hesabına yatacak. Personel maaşlarında da aksama yaşanmıyor.
  1. 27.10.2019
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