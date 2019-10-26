Ömür'e ziyaret - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
26 Ekim 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Ömür'e ziyaret

Ömür'e ziyaret

Ömür'e ziyaret

Sakatlığı nedeniyle evinde dinlenen Abdülkadir Ömür'e moral ziyaretleri sürüyor. Dün takım arkadaşları , ve , Ömür'ü evinde ziyaret etti.

'da yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan 4-6 ay arası uzak kalacak olan Abdülkadir Ömür'e ziyaretler devam ediyor. İlk olarak Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp'in ziyaret ettiği oyuncuya dün de A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş gitmişti. Yıldız oyuncuyu son olarak ise takım arkadaşlarından , ve ziyaret etti.
  1. 26.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ömür'e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN