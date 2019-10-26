Kaldırın başınızı
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularına ligi işaret ederek motivasyon konuşması yaptı: Kaldırın başınızı, pazartesi çok kritik bir maç oynayacağız ve alacağımız galibiyet hedeflerimize bir adım daha yaklaşmamız için çok daha kritik olacak.
Obi Mikel takımla çalıştı
Sakatlığı nedeni ile Gaziantep FK ve Krasnodar karşılaşmalarında formasını giyemeyen Obi Mikel, takımla çalışmalarda yer aldı. Bugünü izinli geçirecek bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a hareket edecek.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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