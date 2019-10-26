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26 Ekim 2019, Cumartesi
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Kaldırın başınızı

Kaldırın başınızı

'da teknik direktör , oyuncularına ligi işaret ederek motivasyon konuşması yaptı: Kaldırın başınızı, pazartesi çok kritik bir maç oynayacağız ve alacağımız galibiyet hedeflerimize bir adım daha yaklaşmamız için çok daha kritik olacak.

Teknik direktör Karaman, ligde bulundukları konumun çok iyi olduğunu ve bunu takım ruhu ile başardıklarını oyunculara aktararak, "Kaldırın başınızı, pazartesi çok kritik bir maç oynayacağız ve alacağımız galibiyet hedeflerimize bir adım daha yaklaşmamız için çok daha kritik olacak" dedi. Karaman ayrıca kaptan Sosa'ya da takımın toparlanması ve Başakşehir sınavına daha çabuk adapte olması için yaptığı özel görüşmede sorumluluklar verdi.

Obi Mikel takımla çalıştı
Sakatlığı nedeni ile Gaziantep FK ve Krasnodar karşılaşmalarında formasını giyemeyen Obi Mikel, takımla çalışmalarda yer aldı. Bugünü izinli geçirecek bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a hareket edecek.
  1. 26.10.2019
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