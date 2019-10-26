İki farklı Fırtına
Süper Lig’de art arda aldığı başarılı sonuçlar ile hızla tırmanan ve zirve yarışının içinde yer alan bordo-mavili takım, Avrupa Ligi’nde C Grubu’nda ise 3 maçta galip gelemedi, iki farklı görüntü verdi
Deplasmanda oynadığı Getafe ile evinde konuk ettiği Krasnodar'a karşı gol üretemeyen Trabzonspor, sahasında Basel ile oynadığı ve beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada iki gol bulabilmişti. Bordo-mavililer Avrupa Ligi'nde gruptan çıkabilmesi için 7 Kasım'da deplasmanda Krasnodar'u yenmek zorunda. Grupta oynanan ilk üç maçların ardından Basel 7 puan ile zirvede yer alırken, ikinci Getafe'nin 6, üçüncü Krasnodar'ın ise 3 puanı bulunuyor. Basel ile Getafe'nin karşılaşacağı haftada Trabzonspor 7 Kasım'da deplasmanda Krasnodar'ı mağlup etmesi durumunda puanını 4'e yükseltecek ve gruptaki şansını sürdürecek.
Yunus Emre SEL
Kaleciyi geçemedi
Yerel gazeteler, Krasnodar yenilgisini "Avrupa'da hüsran" yorumlarını yaptı. Kuzey Ekspres "Fırtına Avrupa'da yok", Taka "Avrupa'da hüsran", "Trabzonspor, sayısız fırsat yakaladığı maçta Krasnodar kalecisini geçemedi", Günebakış "Ligde fırtına kopartan Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a diş geçiremedi", Sonnokta "Avrupa sizin olsun, bize lig lazım" başlıklarını attı.
Lig ve Avrupa (Mini yorum: Olcay Çakır)
Trabzonspor çin iki kulvarda da verilen mücadelenin ortak özelliği "iyi futbol, pozitif futbol" gibi kıymetli şeyler. Ligde ve kupada ortak özelliklerin gol ya da puana yansıma şeklindeki farklılığı ise rotasyonlarda arayabiliriz! En çok rotasyon Avrupa Ligi'nde yapıldı. Bu bir tercihti ve saygı duymamak mümkün değil. Karşılığında da lig yukarıda, Avrupa Ligi aşağıda kaldı. Deneme ligi denemelik oldu. Görüntü bu! Şampiyonun Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidebileceği muhtemelen son sezon olan bu sezonda bu durum anlaşılabilir.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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