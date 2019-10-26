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26 Ekim 2019, Cumartesi
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İki farklı Fırtına

İki farklı Fırtına

’de art arda aldığı başarılı sonuçlar ile hızla tırmanan ve zirve yarışının içinde yer alan bordo-mavili takım, ’nde C Grubu’nda ise 3 maçta galip gelemedi, iki farklı görüntü verdi

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 8 maçta yalnızca bir mağlubiyeti bulunan ve ikinci sırada zirve mücadelesi veren , 'nde ise beklenen sonuçları alamıyor. İki eleme turu geçtikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nde adını gruplara yazdırmayı başaran bordo-mavililer, C Grubu'nda oynadığı 3 maçta da galibiyet elde edemedi, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 1 puanla grubun son sırasında yer aldı. Ligde ilk 8 haftalık bölümde en çok gol atan ikinci takım konumunda bulunan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği C Grubu'nda ise en az gol atan takım oldu. Bordo-mavililer, oynadığı 3 maçta rakip fileleri yalnızca 2 kez sarsarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Deplasmanda oynadığı Getafe ile evinde konuk ettiği Krasnodar'a karşı gol üretemeyen Trabzonspor, sahasında Basel ile oynadığı ve beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada iki gol bulabilmişti. Bordo-mavililer Avrupa Ligi'nde gruptan çıkabilmesi için 7 Kasım'da deplasmanda Krasnodar'u yenmek zorunda. Grupta oynanan ilk üç maçların ardından Basel 7 puan ile zirvede yer alırken, ikinci Getafe'nin 6, üçüncü Krasnodar'ın ise 3 puanı bulunuyor. Basel ile Getafe'nin karşılaşacağı haftada Trabzonspor 7 Kasım'da deplasmanda Krasnodar'ı mağlup etmesi durumunda puanını 4'e yükseltecek ve gruptaki şansını sürdürecek.

Yunus Emre SEL

Kaleciyi geçemedi
Yerel gazeteler, Krasnodar yenilgisini "Avrupa'da hüsran" yorumlarını yaptı. Kuzey Ekspres "Fırtına Avrupa'da yok", Taka "Avrupa'da hüsran", "Trabzonspor, sayısız fırsat yakaladığı maçta Krasnodar kalecisini geçemedi", Günebakış "Ligde fırtına kopartan Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a diş geçiremedi", Sonnokta "Avrupa sizin olsun, bize lig lazım" başlıklarını attı.


Lig ve Avrupa (Mini yorum: Olcay Çakır)
Trabzonspor çin iki kulvarda da verilen mücadelenin ortak özelliği "iyi futbol, pozitif futbol" gibi kıymetli şeyler. Ligde ve kupada ortak özelliklerin gol ya da puana yansıma şeklindeki farklılığı ise rotasyonlarda arayabiliriz! En çok rotasyon Avrupa Ligi'nde yapıldı. Bu bir tercihti ve saygı duymamak mümkün değil. Karşılığında da lig yukarıda, Avrupa Ligi aşağıda kaldı. Deneme ligi denemelik oldu. Görüntü bu! Şampiyonun Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidebileceği muhtemelen son sezon olan bu sezonda bu durum anlaşılabilir.
  1. 26.10.2019
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