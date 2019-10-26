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26 Ekim 2019, Cumartesi
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Dua okudu

Dua okudu

Trabzon'da önce Kulübü'nü, ardından sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür'ü ziyaret eden son olarak 'in kabrine gidip dua okudu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Trabzon'da gezilerini sürdürüyor. kulübünü, Hekimoğlu Trabzon FK'yı, 'ın mezarını, Abdülkadir Ömür'ü ziyaret eden Güneş, dün 'e gitti. Güneş, eski takım arkadaşının kabrine gidip dua okudu.
  1. 26.10.2019
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