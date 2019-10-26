Hazırlıklar başladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir karşılaşması hazırlıklarına başladı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Ekuban'ın yanı sıra Sturridge ile Abdulkadir Parmak katılmadı.
Fırtına, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir karşılaşması hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grup rejenerasyon, ikinci grup ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Ekuban'ın yanı sıra Sturridge ile Abdulkadir Parmak katılmadı. Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.
GOL YEME KABUSU
En son geçtiğimiz sezon ligin 28. haftasında (12 Nİsan- Bursaspor 1-0) gol yemeyen Fırtına, ardından Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı 21 maçta da kalesinde gol gördü. Ligde geçen sezon 6, bu sezon da 8 maç olmak üzere toplam 14 karşılaşmada 18 gol, Avrupa Ligi'nde de 7 maçta 11 gol olmak üzere 21 resmi maçta 29 gol yedi.
BU KEZ ATAMADILAR
Süper Lig'in 8 haftalık bölümünde Trabzonspor'u gol yollarında yabancı oyuncuları sırtladı. Bordomavililerin kaydettiği 17 golün 14'ü yabancı futbolcularından geldi. Ancak Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile oynanan maçta yakalanan birçok fırsatta bu kez gol atmayı başaramadılar.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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