Hazırlıklar başladı

Fırtına, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir karşılaşması hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grup rejenerasyon, ikinci grup ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Ekuban'ın yanı sıra Sturridge ile Abdulkadir Parmak katılmadı. Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.

GOL YEME KABUSU

En son geçtiğimiz sezon ligin 28. haftasında (12 Nİsan- Bursaspor 1-0) gol yemeyen Fırtına, ardından Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı 21 maçta da kalesinde gol gördü. Ligde geçen sezon 6, bu sezon da 8 maç olmak üzere toplam 14 karşılaşmada 18 gol, Avrupa Ligi'nde de 7 maçta 11 gol olmak üzere 21 resmi maçta 29 gol yedi.

BU KEZ ATAMADILAR

Süper Lig'in 8 haftalık bölümünde Trabzonspor'u gol yollarında yabancı oyuncuları sırtladı. Bordomavililerin kaydettiği 17 golün 14'ü yabancı futbolcularından geldi. Ancak Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile oynanan maçta yakalanan birçok fırsatta bu kez gol atmayı başaramadılar.