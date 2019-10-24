Yusuf’a daha zaman lazım
Fransız futbolunun efsane isimlerinden Abou Diaby, sezon başında Trabzonspor'dan 18 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı hakkında yorumlarda bulundu.
REKOR bonservisle Trabzonspor'dan ayrılıp Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı, Fransız futbolunun efsane isimlerinden Abou Diaby ile bir araya geldi. Diaby "Oyun tarzını çok beğeniyorum. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Müthiş bir potansiyele sahip" dedi.
- 24.10.2019
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