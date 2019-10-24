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24 Ekim 2019, Perşembe
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Yusuf’a daha zaman lazım

Yusuf’a daha zaman lazım

Fransız futbolunun efsane isimlerinden , sezon başında 'dan 18 milyon euro'luk bonservis bedeliyle 'e transfer olan hakkında yorumlarda bulundu.

REKOR bonservisle 'dan ayrılıp 'in yolunu tutan , Fransız futbolunun efsane isimlerinden ile bir araya geldi. Diaby "Oyun tarzını çok beğeniyorum. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Müthiş bir potansiyele sahip" dedi.
  1. 24.10.2019
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