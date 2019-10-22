Şimdi Avrupa zamanı
Süper Lig'de fırtına gibi esen Trabzonspor, perşembe günü karşılaşacağı Rus ekibi Krasnodar’ı da yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini almak istiyor.
Süper Lig'de son üç maçını kazanarak ikincilik koltuğuna oturan Trabzon, Avrupa Ligi C Grubu'nda da perşembe günü ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Gruba şanssız Getafe mağlubiyeti ile başlayan, ardından Basel'i elinden kaçıran Fırtına, Rus ekibi Krasnodar'ı gözüne kestirdi. Grupta puanı bulunmayan rakibini mağlup edip iddiasını ortaya koymak isteyen bordo-mavililerde galibiyetten başka şey düşünülmüyor. TEKNIK direktör Ünal Karaman da, hem lig hem de Avrupa'da zorlu bir süreçten geçtiklerini belirtirken, "Bu süreçten başımız dik çıkmak istiyoruz" dedi. 53 yaşındaki hoca, rakiplerini uzun süredir izlediklerini belirterek, "Her maçta camiamızı iyi temsil etmek istiyoruz. Maksimum verimlilik, doğru pozisyonlara girmek ve doğru sonlandırmayla bizi memnun eden bir sonuç almak istiyoruz" diye konuştu.
MIKEL İÇİN YOĞUN MESAİ
Gaziantep maçı öncesi sağ üst adalesinde gerilme meydana gelen Obi Mikel riske edilmemişti. 32 yaşındaki ön liberonun, perşembe günkü Krasnodar sınavında forma giymesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Sağlık kurulunun tecrübeli oyuncuyla ekstra mesailer yaptığı ve Mikel'in de maçta oynamak için verilen programa harfiyen uyduğu öğrenildi.
TAKIMA BİR GÜN İZİN VERDİ
Teknik direktör Ünal Karaman, Gaziantep maçının ertesi günü antrenman yaptırdığı oyuncularına dün izin verdi. Bir gün istirahat eden bordo-mavili takım, perşembe günkü Krasnodar sınavı hazırlıklarına bugün yeniden başlayacak.
- 22.10.2019
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Toplam 1
Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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