Gösterdiği muhteşem performans ile alkışlanan Jose Sosa'nın sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmak için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Yıllık 3.2 milyon euro alan 34 yaşındaki Arjantinli maestroya yönetim 2.3 milyon euro'luk 1+1 sözleşme önerdi. Sosa, ücretinde indirimi kabul ederken, yönetimden sadece sözleşmeye şampiyonluk primi yazılmasını talep etmesi memnunluk yarattı.

AHMET AĞAOĞLU MEMNUN

Sosa'nın Başkan Ahmet Ağaoğlu'na, "Sizin tüm şartlarınızı kabul ediyorum. Burası benim artık yuvam. Futbolu burada bırakabilirim. Hemen sözleşmeyi imzalayabiliriz. İstediğiniz rakamı sözleşmeye yazın. Tek isteğim sözleşmede şampiyonluk primi olsun" dediği Ağaoğlu'nun da bu öneriden hayli memnun kaldığı belirtildi. Sosa'nın birkaç gün içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.