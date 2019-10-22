İşte Sosa
Trabzonspor, bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Jose Sosa ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlarken, Arjantinli futbolcunun yeni sözleşmede ekstra olarak sadece şampiyonluk primi talep etmesi memnunluk yarattı.
Gösterdiği muhteşem performans ile alkışlanan Jose Sosa'nın sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmak için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Yıllık 3.2 milyon euro alan 34 yaşındaki Arjantinli maestroya yönetim 2.3 milyon euro'luk 1+1 sözleşme önerdi. Sosa, ücretinde indirimi kabul ederken, yönetimden sadece sözleşmeye şampiyonluk primi yazılmasını talep etmesi memnunluk yarattı.
AHMET AĞAOĞLU MEMNUN
Sosa'nın Başkan Ahmet Ağaoğlu'na, "Sizin tüm şartlarınızı kabul ediyorum. Burası benim artık yuvam. Futbolu burada bırakabilirim. Hemen sözleşmeyi imzalayabiliriz. İstediğiniz rakamı sözleşmeye yazın. Tek isteğim sözleşmede şampiyonluk primi olsun" dediği Ağaoğlu'nun da bu öneriden hayli memnun kaldığı belirtildi. Sosa'nın birkaç gün içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.
- 22.10.2019
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Toplam 1
Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
İşte Sosa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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