41 kere maşallah

Süper Lig'de 2. sıraya tırmanan Trabzonspor'da, yabancı oyuncuların takımlarına katkısı devam ediyor. Geçtiğimiz sezon bordo-mavililerin Süper Lig'de attığı 64 golün 43'ü yabancı futbolculardan gelirken, bu dönem de hem ligde hem de Avrupa'da mücadele eden Karadeniz ekibinin kaydettiği 26 golün 22'sine yine yabancılar imza koydu. Bu sezon ligde 8, Avrupa'da ise 6 maç oynayan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Onazi dışında elinde bulunan yabancı oyuncuların tamamına forma şansı verdi. BORDO-mavililerin Süper Lig'de oynadığı 8 maçta attığı 17 golün 14'ü yabancılardan gelirken, 1'er kez Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı sahne aldı. 1 golü ise rakip kendi kalesine attı. Avrupa'da 6 maçta ise rakip kaleye 9 füze gönderen Fırtına'da, 8 golde yabancı katkısı bulunurken, 1 gol ise Abdulkadir Parmak'ın ayağından elde edildi. Büyük umutlarla transfer edilen Sturridge'nin bu hafta siftah yapması ve son derece formda olan Ekuban'ın sakatlanmasına rağmen yabancıların bu katkısı yüzleri güldürüyor. Sturridge'nin yükselen formu da dikkat çekiyor.

2.2 ORTALAMA

Fırtına gol yollarında başarılı bir grafik çizdi. Son 20 maçta da rakip filelerini sarsan Trabzon, hem kendi tarihinin en uzun gol atma serisini yaşıyor, hem de ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda bulunuyor. Bu süreçte 44 kez fileleri sarsan bordo-mavililer, 2.2 gol ortalaması tutturdu.

REKORTMEN SORLOTH

Gaziantep FK maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Sörloth ligde gol sayısını 5'e, asist sayısını da 3'e çıkardı. Süper Lig'de 8 maçta 8 gole etki eden Norveçli golcü, Avrupa Ligi'nde de 6 karşılaşmada 2 gol bulmuştu. Sörloth kariyerinin en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi. Taraftarın "Kuzeyin Kralı" lakabı taktığı Sörloth, "Ligin üst sırasında olmak çok güzel bir duygu" dedi.

BABASINI GEÇTI

Sörloth, bugüne kadar oynadığı 14 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyarak, 1993-94 sezonunda Bursaspor forması giyen babası Goran Sörloth'un 26 resmi maçta ulaştığı 5 gollük rakamı çok kısa sürede geçmeyi başardı.