Karaman kasırgası
Trabzonspor'da 1 Haziran 2018'de teknik direktörlüğüne oturan Ünal Karaman, takımın başında 56 maçta 29 galibiyet, 16 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak yüzde 66'lık bir başarı oranı yakaladı.
1 Haziran 2018 tarihinde Karadeniz ekibinde teknik direktör koltuğuna oturan Ünal Karaman, müthiş bir başarı elde etti. 5 yıl aradan sonra Trabzonspor'u Avrupa Ligi grup maçlarına taşıyan 53 yaşındaki hoca, takımın başında 56 maça çıktı. 29 galibiyet, 16 beraberlik alan ve 11 kez kaybedip yüzde 66'lık bir başarı oranı yakaladı. Şu anda Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş ise Fırtına'daki ilk 56 sınavında 31 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 mağlubiyet almıştı. Böylece deneyimli hoca, yüzde 65.1'lik bir başarı oranına sahip olmuştu.
- 22.10.2019
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Beşiktaş'ın CEO'su Gökhan Sarı istifa etti
Toplam 1
Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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