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Karaman kasırgası

Karaman kasırgası

'da 1 Haziran 2018'de teknik direktörlüğüne oturan , takımın başında 56 maçta 29 galibiyet, 16 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak yüzde 66'lık bir başarı oranı yakaladı.

1 Haziran 2018 tarihinde Karadeniz ekibinde koltuğuna oturan , müthiş bir başarı elde etti. 5 yıl aradan sonra 'u Avrupa Ligi grup maçlarına taşıyan 53 yaşındaki hoca, takımın başında 56 maça çıktı. 29 galibiyet, 16 beraberlik alan ve 11 kez kaybedip yüzde 66'lık bir başarı oranı yakaladı. Şu anda Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş ise Fırtına'daki ilk 56 sınavında 31 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 mağlubiyet almıştı. Böylece deneyimli hoca, yüzde 65.1'lik bir başarı oranına sahip olmuştu.

  1. 22.10.2019
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