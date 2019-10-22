9 yılın en iyisi

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 yenerek 15 puana ulaşan Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi performansını yakaladı. Bordo-mavililer, 2010-11'in ilk 8 haftasında 17 puanla ikinci sırada yer aldığı dönemin ardından en yüksek puana ulaşmış durumda. Söz konusu sezonda Şenol Güneş'in yardımcısı olan Ünal Karaman, bu sezon da Trabzonspor'un elde ettiği başarıda önemli paya sahip. Karadeniz ekibi, Süper Ligde yakaladığı başarılı performansı UEFA Avrupa Ligi'nde de devam ettirmek için Krasnodar müsabakasında mutlak 3 puan hedefliyor.

HEM ATTI HEM YEDİ

Süper Lig'de 15 puanla zirvenin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, attığı 17 golle lider Alanyaspor'un (18) ardından ligin en skorer ikinci takım oldu. Geride kalan 8 haftada her maçta rakip ağları havalandıran bordo-mavililer, buna karşın kalesini koruyamadı. Trabzonspor, ligde her mücadelede kalesinde gol gören tek takım oldu.

14 MAÇI BOŞ GEÇMEDİ

Fırtına, ligde çıktığı son 14 maçta da kalesinde gol gördü. Son olarak 2018-19 sezonunun 28'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 1-0 mağlup eden ve maçı gol yemeden tamamlayan bordo-mavililer, sonraki 14 maçta da kalesini gole kapatamadı.

EN AZ İKİ KEZ SEVİNDİ

Ligde evindeki son yenilgisini yine 2018- 19 sezonun 22'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında alan ve sonraki periyotta iç sahada oynadığı 9 lig maçını da kaybetmeyen Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda rakiplerine en az 2 gol atmayı başardı. Fırtına bu 9 maçlık periyotta rakip fileleri 26 kez sarsarken, kalesinde ise sadece 10 gol gördü.

EN UZUN SERİYE ULAŞTI

Bordo-mavili takım, son 20 lig maçında da rakip fileleri havalandırarak ligde devam eden en uzun gol atma serisinin de sahibi konumunda yer alıyor. En son 2018-19'un 22'nci haftasında sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan ve bu maçta gol bulamayan Trabzonspor, sonraki 20 lig maçında da rakiplerine karşı en az 1 gol kaydetmeyi başardı.

İLK YARIDA ESİYOR

Bu sezon ligde 17 gol kaydeden Trabzonspor, gollerin 9'unu maçların ilk yarılarında bulurken, bu alanda da ligde ilk yarılarda en çok gol atan takım unvanının sahibi oldu. Bordomavililer buna karşılık ligin ilk 8 haftalık periyodunda ilk yarılarda kalesinde 5 gol gördü.

ÜST ÜSTE 3 GALİBİYETLE 2. SIRAYA

Ligin 5. haftasında tek galibiyet ve 3 beraberlikle 9. basamakta bulunan Karadeniz Fırtınası, Beşiktaş, Rize ve Gaziantep'i yenerek 2. sıraya yükseldi.

SORLOTH'TAN 8 MAÇIN 6'SINDA KATKI

Alexander Sörloth ligde 8 maçın 6'sında takımına gol veya asist katkısı verdi. Sadece Yeni Malatyaspor ve F.Bahçe sınavlarını boş geçti.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Fırtına; lig ve Avrupa'da oynadığı son 20 maçta kalesini gole kapatamadı. En son geçen sezonun 28. haftasında Bursa (1-0) maçında gol yememişti.