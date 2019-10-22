İngiltere'den Uğurcan Çakır'a teklif!

Trabzonspor'un 23 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Son olarak Gaziantep FK karşısında çok önemli kurtarışlara imza atan Uğurcan, Yüzde 76'lık kurtarış yüzdesini de yüzde 77'ye çıkardı. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğl, Uğurcan Çakır'la ilgili transfer açıklamasında bulundu. İşte detaylar...
22 Ekim 2019 Salı 07:55
Güncelleme: 22.10.2019 07:55
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Bu sezon ortaya koyduğu futbol ile Trabzonspor'un en iyi oyuncularından birisi de şüphesiz ki kaleci Uğurcan Çakır oldu.
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Her geçen gün daha da iyi bir görüntü ortaya koyan 23 yaşındaki file bekçisi, son olarak Gaziantep FK maçında yaptığı kurtarışlarla adından oldukça söz ettirdi.
Uğurcan Çakır'ı uzun zamandır izleyen Liverpool dışında bazı Premier Lig takımları ile birlikte Alman ve İtalyan ekiplerinin de izlediği öğrenilirken genç kaleci yüzde 77'lik kurtarış yüzdesi ile dikkat çekiyor.
Liverpool'da kalede Alisson görev alırken Brezilyalı'nın sakatlığı sonrasında büyük sıkıntıya girilmişti..
Uğurcan 14 resmi maçta 19 gol yemesine rağmen Avrupa liglerinde en iyi kalecilerden biri olarak ismini ön plana çıkarttı.