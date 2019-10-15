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15 Ekim 2019, Salı
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'dan açıklaması! ...

Trabzonspor'dan son dakika açıklaması! Obi Mikel...

'da antrenmanda sakatlanarak idmanı yarıda bırakan John 'in son durumu belli oldu. Tecrübeli oyuncunun Gaziantep maçında oynayıp oynayamayacağı maç günü belli olacak.

'da 'in Gaziantep FK karşısında oynayıp oynamayacağı maç gününde belli olacak. İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklaması:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, dün yapılan antrenmanımızı yarıda bırakan oyuncumuz Obi Mikel'in sağlık durumuyla ilgili olarak, 'Oyuncumuza bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda grade 1 uyluk ön adale zorlanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacaktır' dedi.

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  1. 15.10.2019
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