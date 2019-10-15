Trabzonspor'dan son dakika açıklaması! Obi Mikel...

Trabzonspor'da Obi Mikel'in Gaziantep FK karşısında oynayıp oynamayacağı maç gününde belli olacak. İşte Trabzonspor'dan yapılan son dakika açıklaması:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, dün yapılan antrenmanımızı yarıda bırakan oyuncumuz Obi Mikel'in sağlık durumuyla ilgili olarak, 'Oyuncumuza bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda grade 1 uyluk ön adale zorlanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacaktır' dedi.