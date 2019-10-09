Obi Mikel: Başarı için geldim

Bordo-mavililerin yıldızı Obi Mikel, kulüp dergisine röportaj verdi. Trabzonspor'u tercih etmesindeki nedenlerin başında milli takımdan arkadaşları Onazi ve Nwakaeme'nin etkisi olduğunu belirten 32 yaşındaki ön libero, "Taraftar beni inanılmaz karşıladı. Gerçekten harikaydı, inanılmaz bir tecrübeydi. Daha önce hiçbir yerde bu şekilde karşılanmamıştım. Değişimin zorlukları başlangıçta oldu. Özellikle Sturridge ile birlikte antrenman farklılıklarını gördük. İlk geldiğimde fiziksel olarak takımın gerisindeydim. Geçen sezon çok başarılı bir takım vardı. Takımımız şimdi o başarının üstünü hedefliyor. Dolayısıyla ben de bu hedefe ulaşma konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Kısaca misyonum takıma yardımcı olmak" dedi.

ABDÜLKADİR ÇOK YETENEKLİ

Takıma katıldığında gençlerin kalitesinin gözüne çarptığının altını çizen Nijeryalı yıldız, "Kulübün sisteminin genç oyuncuları yetiştirip takıma kazandırmak olduğunu gördüm. Gençlerin çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ben de idmanlarda tecrübelerimi paylaşıp, neleri yapıp neleri yapmamaları hususunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Onları iyiye ve doğruya yönlendirme amacındayım. Takımla antrenmanlara çıktığımda Abdülkadir Ömür'ü görüp, 'wow' demiştim. İnanılmaz derecede yetenekli. Sakat olması çok üzücü, keşke böyle bir durum yaşanmasaydı. Böyle oyuncuların olması ve oynayabilmesi takım adına çok olumlu bir durum. Kulüp de gereken şansı veriyor" diye konuştu.

TÜRKLER SICAKKANLI

Türklerin çok sıcakkanlı, harika insanlar olduğunu belirten Mikel, "Örneğin İngiltere'de insanların sıkıca birbirine sarılabilmesi için birbirlerini çok uzun süredir tanıyor olması gerekir. Burada insanlar size güvenip, dostluğunu hissettirebiliyor. Öncelikle yemeklerin harika olduğunu vurgulamam gerekiyor. İngiltere'deki balık yemeklerine kıyasla buradakileri daha çok beğeniyorum. Şehir ise futbol şehri. Aklınızda futbol varsa çok doğru bir yerdesiniz demektir" değerlendirmesini yaptı.

SÜPER LİG ÇOK KALİTELİ

Süper Lig'i değerlendiren Mikel, "Ligin kalitesinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ligde yer alan futbolculara baktığınızda çok kariyerli ve iyi isimler olduğunu görüyorsunuz. Benim için buraya gelebilmek ve buna tanık olabilmek çok önemliydi. Takımların yaptıkları transferler ligde ne kadar başarılı olmayı istediklerini ortaya koyuyor. Şampiyon olacak takımla diğerleri arasında büyük fark olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.