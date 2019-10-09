Obi Mikel: Başarı için geldim
Dünyaca ünlü yıldız Obi Mikel’den Bordo-mavili taraftara mesaj: "Misyonum Trabzonspor'a katkı sağlamak. Çok daha iyi olacağım. İlk antrenmanlara çıktığımda Abdülkadir Ömür'ü görüp, 'wow' demiştim. İnanılmaz derecede yetenekli"
Bordo-mavililerin yıldızı Obi Mikel, kulüp dergisine röportaj verdi. Trabzonspor'u tercih etmesindeki nedenlerin başında milli takımdan arkadaşları Onazi ve Nwakaeme'nin etkisi olduğunu belirten 32 yaşındaki ön libero, "Taraftar beni inanılmaz karşıladı. Gerçekten harikaydı, inanılmaz bir tecrübeydi. Daha önce hiçbir yerde bu şekilde karşılanmamıştım. Değişimin zorlukları başlangıçta oldu. Özellikle Sturridge ile birlikte antrenman farklılıklarını gördük. İlk geldiğimde fiziksel olarak takımın gerisindeydim. Geçen sezon çok başarılı bir takım vardı. Takımımız şimdi o başarının üstünü hedefliyor. Dolayısıyla ben de bu hedefe ulaşma konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Kısaca misyonum takıma yardımcı olmak" dedi.
ABDÜLKADİR ÇOK YETENEKLİ
Takıma katıldığında gençlerin kalitesinin gözüne çarptığının altını çizen Nijeryalı yıldız, "Kulübün sisteminin genç oyuncuları yetiştirip takıma kazandırmak olduğunu gördüm. Gençlerin çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ben de idmanlarda tecrübelerimi paylaşıp, neleri yapıp neleri yapmamaları hususunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Onları iyiye ve doğruya yönlendirme amacındayım. Takımla antrenmanlara çıktığımda Abdülkadir Ömür'ü görüp, 'wow' demiştim. İnanılmaz derecede yetenekli. Sakat olması çok üzücü, keşke böyle bir durum yaşanmasaydı. Böyle oyuncuların olması ve oynayabilmesi takım adına çok olumlu bir durum. Kulüp de gereken şansı veriyor" diye konuştu.
TÜRKLER SICAKKANLI
Türklerin çok sıcakkanlı, harika insanlar olduğunu belirten Mikel, "Örneğin İngiltere'de insanların sıkıca birbirine sarılabilmesi için birbirlerini çok uzun süredir tanıyor olması gerekir. Burada insanlar size güvenip, dostluğunu hissettirebiliyor. Öncelikle yemeklerin harika olduğunu vurgulamam gerekiyor. İngiltere'deki balık yemeklerine kıyasla buradakileri daha çok beğeniyorum. Şehir ise futbol şehri. Aklınızda futbol varsa çok doğru bir yerdesiniz demektir" değerlendirmesini yaptı.
SÜPER LİG ÇOK KALİTELİ
Süper Lig'i değerlendiren Mikel, "Ligin kalitesinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ligde yer alan futbolculara baktığınızda çok kariyerli ve iyi isimler olduğunu görüyorsunuz. Benim için buraya gelebilmek ve buna tanık olabilmek çok önemliydi. Takımların yaptıkları transferler ligde ne kadar başarılı olmayı istediklerini ortaya koyuyor. Şampiyon olacak takımla diğerleri arasında büyük fark olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
- 9.10.2019
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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Yara saracak!
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok büyük bir potansiyel var.
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