Trabzonspor'da Nwakaeme şov!
Trabzonspor'da geçtiğimiz yıl 10'ar gol ve asistle şov yapan Nijeryalı sol kanat Anthony Nwakaeme, bu dönem yaşadığı şanssızlığı kırdı ve sazı eline almaya başladı.
Geçtiğimiz sezon ligde 10 gol, 10 asistle skora en çok katkı veren oyuncuların başında gelen Anthony Nwakaeme, bu dönem ise 10 resmi müsabakada siftah yapamamıştı. 4-1 kazanılan Beşiktaş derbisinde 1 gol ve 1 asiste imza atan Nijeryalı oyuncu, 161 gün sonra ağları sarsmayı başarmıştı. Çaykur Rizespor maçında da rakip fileleri havalandıran başarılı oyuncu yaşadığı şanssızlığı kırarak gollerine devam etti.
UĞURLU AYAK
Karadeniz ekibi, Nwakaeme'nin gol attığı maçları kaybetmiyor. Nijeryalı yıldız, geçen sezon 8 maçta 10 gol atarken, bordo-mavililer bu periyotta 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu sezon ise Nwakaeme'nin gol attığı Beşiktaş ve Rizespor maçlarından 6 puan çıkartan Trabzonspor zirve yarışına ortak oldu.
- 9.10.2019
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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Yara saracak!
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok büyük bir potansiyel var.
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