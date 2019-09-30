Ünal Karaman’dan Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper'e ziyaret
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Metin Alper'i ziyaret edip, bordo-mavili formadan hediye etti.
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atanan Metin Alper'e ziyarette bulundu. Bordo-mavili kulüp konuya ilişkin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Teknik Direktörümüz Ünal Karaman, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Metin Alper'i makamında ziyaret etti. Trabzon'daki görevinde Alper'e başarılar dileyen Teknik Direktörümüz Ünal Karaman, ziyaretin anısına formamızdan hediye etti. Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ünal Karaman'a teşekkür ederek, başarılar diledi."
- 30.09.2019
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Terim tribündeydi
Toplam 1
Yorum
Hagi Hep orda kalsın
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
Ünal Karaman’dan Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper'e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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