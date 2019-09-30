Ünal Karaman’dan Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper'e ziyaret

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atanan Metin Alper'e ziyarette bulundu. Bordo-mavili kulüp konuya ilişkin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Teknik Direktörümüz Ünal Karaman, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Metin Alper'i makamında ziyaret etti. Trabzon'daki görevinde Alper'e başarılar dileyen Teknik Direktörümüz Ünal Karaman, ziyaretin anısına formamızdan hediye etti. Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ünal Karaman'a teşekkür ederek, başarılar diledi."





