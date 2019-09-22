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22 Eylül 2019, Pazar
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Campi dışarı Hüseyin içeri

Campi dışarı Hüseyin içeri

Getafe maçında stoperde 'yi sahaya süren teknik direktör , savunmanın göbeğinde yine ve Majid Hosseini ikilisine dönüyor.

Getafe maçında stoperde değişikliğe giden ve 'yi sahaya süren teknik direktör , savunmada yine eskiye dönüyor. Campi'nin performansından memnun kalmayan Karaman'ın Sivasspor mücadelesinde göbekte yine Hüseyin&Hosseini ikilisine görev vermesi bekleniyor. Ünal Karaman'ın ile bir görüşme yaparak, genç oyuncusuna moral verdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, savunma oyuncularını ise bireysel hatadan uzak durmaları konusunda uyardı.

  1. 22.9.2019
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