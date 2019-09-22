Campi dışarı Hüseyin içeri
Getafe maçında stoperde Gaston Campi'yi sahaya süren teknik direktör Ünal Karaman, savunmanın göbeğinde yine Hüseyin Türkmen ve Majid Hosseini ikilisine dönüyor.
Getafe maçında stoperde değişikliğe giden ve Gaston Campi'yi sahaya süren teknik direktör Ünal Karaman, savunmada yine eskiye dönüyor. Campi'nin performansından memnun kalmayan Karaman'ın Sivasspor mücadelesinde göbekte yine Hüseyin&Hosseini ikilisine görev vermesi bekleniyor. Ünal Karaman'ın Hüseyin Türkmen ile bir görüşme yaparak, genç oyuncusuna moral verdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, savunma oyuncularını ise bireysel hatadan uzak durmaları konusunda uyardı.
- 22.9.2019
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fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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