Campi dışarı Hüseyin içeri

Getafe maçında stoperde değişikliğe giden ve Gaston Campi'yi sahaya süren teknik direktör Ünal Karaman, savunmada yine eskiye dönüyor. Campi'nin performansından memnun kalmayan Karaman'ın Sivasspor mücadelesinde göbekte yine Hüseyin&Hosseini ikilisine görev vermesi bekleniyor. Ünal Karaman'ın Hüseyin Türkmen ile bir görüşme yaparak, genç oyuncusuna moral verdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, savunma oyuncularını ise bireysel hatadan uzak durmaları konusunda uyardı.