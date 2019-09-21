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21 Eylül 2019, Cumartesi
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Karaman'ın gözyaşları

Karaman'ın gözyaşları

kafilesi, Getafe ile oynadığı karşılaşmanın ardından 'a döndü. Bordo-mavili ekibi bir grup taraftar, 'ın görüntüsüne yer verdikleri bir pankartla ve duygusal bir müzikle karşıladı.

, Getafe ile oynadığı maçın ardından 4.5 saatlik yolculuk sonrası Madrid'den 'a geldi. Başkan 'nun da yer aldığı kafilede morallerin oldukça bozuk olduğu gözlendi. Bu arada sabah saat 05.30'da Trabzon'da olan bordo-mavili kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar açtıkları pankartta 'ın görüntüsüne yer vererek, "Yan yana olacağız da" ifadelerine yer verdi. Bu arada getirilen bir hoparlörden de duygusal bir müzik çaldı. Karaman kendisine destek vermeye gelen taraftarların yanına giderek taktim edilen çiçeği aldı. Karaman ardından ise kısa bir konuşma yaptıktan sonra ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadı ve taraftara teşekkür etti.

AHMET AĞAOĞLU DA OTOBÜSLE GİTTİ

Takımla Trabzon'a gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu, kendisini havalimanında bekleyen aracın yerine takımın otobüsüne binerek futbolcu ve teknik heyetle birlikte kulüp tesislerine gitti. Başkanın takıma moral verdiği belirtildi.

  1. 21.9.2019
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