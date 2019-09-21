Karaman'ın gözyaşları
Trabzonspor kafilesi, Getafe ile oynadığı karşılaşmanın ardından Trabzon'a döndü. Bordo-mavili ekibi bir grup taraftar, teknik direktör Ünal Karaman'ın görüntüsüne yer verdikleri bir pankartla ve duygusal bir müzikle karşıladı.
Trabzonspor, Getafe ile oynadığı maçın ardından 4.5 saatlik yolculuk sonrası Madrid'den Trabzon'a geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da yer aldığı kafilede morallerin oldukça bozuk olduğu gözlendi. Bu arada sabah saat 05.30'da Trabzon'da olan bordo-mavili kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar açtıkları pankartta teknik direktör Ünal Karaman'ın görüntüsüne yer vererek, "Yan yana olacağız da" ifadelerine yer verdi. Bu arada getirilen bir hoparlörden de duygusal bir müzik çaldı. Karaman kendisine destek vermeye gelen taraftarların yanına giderek taktim edilen çiçeği aldı. Karaman ardından ise kısa bir konuşma yaptıktan sonra ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadı ve taraftara teşekkür etti.
AHMET AĞAOĞLU DA OTOBÜSLE GİTTİ
Takımla Trabzon'a gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu, kendisini havalimanında bekleyen aracın yerine takımın otobüsüne binerek futbolcu ve teknik heyetle birlikte kulüp tesislerine gitti. Başkanın takıma moral verdiği belirtildi.
- 21.9.2019
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Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
OF 61 TS
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
Karaman'ın gözyaşları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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