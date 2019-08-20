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20 Ağustos 2019, Salı
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'da gözler Atina'ya döndü

Trabzonspor'da gözler Atina'ya döndü

ekibinde, karşılaşması sonrasında gözler yeniden Avrupa arenasına çevrildi. 'ı saf dışı bırakan bordo-mavililer, Play-Off maçında deplasmanda ekibi 'nın konuğu oluyor.

ekibinde, karşılaşması sonrasında gözler yeniden Avrupa arenasına çevrildi. 'ı saf dışı bırakan bordo-mavililer, Play-Off maçında deplasmanda ekibi 'nın konuğu oluyor. Perşembe günü 'nda oynanacak AEK- maçının yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı. Rövanş ise 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.

AVRUPA'DA SERT ESiYOR
Bordo-mavili takımın Avrupa maçlarında üstünlüğü var. Avrupa kupalarındaki 128 karşılaşmaya çıkan ekibimiz, bu periyotta 49 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Şimdi hedef perşembe günü AEK'yı yıkmak.

AEK MAÇI DA SEYİRCİSİZ!
Fırtına, Sparta Prag maçını olduğu gibi AEK ile 22 Ağustos'da Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı Avrupa Ligi ilk maçını da seyircisiz oynanacak. Ancak Trabzonspor taraftarlarının takımını deplasmanda destekleyecek. UEFA kurallarına göre 200 Trabzonsporlu tribünde yer alabilecek.

  1. 20.8.2019
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