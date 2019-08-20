Trabzonspor'da gözler Atina'ya döndü
Karadeniz ekibinde, Kasımpaşa karşılaşması sonrasında gözler yeniden Avrupa arenasına çevrildi. Sparta Prag'ı saf dışı bırakan bordo-mavililer, Avrupa Ligi Play-Off maçında deplasmanda Yunanistan ekibi AEK'nın konuğu oluyor.
Karadeniz ekibinde, Kasımpaşa karşılaşması sonrasında gözler yeniden Avrupa arenasına çevrildi. Sparta Prag'ı saf dışı bırakan bordo-mavililer, Avrupa Ligi Play-Off maçında deplasmanda Yunanistan ekibi AEK'nın konuğu oluyor. 22 Ağustos Perşembe günü Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak AEK-Trabzonspor maçının yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı. Rövanş ise 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.
AVRUPA'DA SERT ESiYOR
Bordo-mavili takımın Avrupa maçlarında üstünlüğü var. Avrupa kupalarındaki 128 karşılaşmaya çıkan ekibimiz, bu periyotta 49 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Şimdi hedef perşembe günü AEK'yı yıkmak.
AEK MAÇI DA SEYİRCİSİZ!
Fırtına, Sparta Prag maçını olduğu gibi AEK ile 22 Ağustos'da Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı UEFA Avrupa Ligi ilk maçını da seyircisiz oynanacak. Ancak Trabzonspor taraftarlarının takımını deplasmanda destekleyecek. UEFA kurallarına göre 200 Trabzonsporlu tribünde yer alabilecek.
- 20.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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