Trabzonspor'da gözler Atina'ya döndü

Karadeniz ekibinde, Kasımpaşa karşılaşması sonrasında gözler yeniden Avrupa arenasına çevrildi. Sparta Prag'ı saf dışı bırakan bordo-mavililer, Avrupa Ligi Play-Off maçında deplasmanda Yunanistan ekibi AEK'nın konuğu oluyor. 22 Ağustos Perşembe günü Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak AEK-Trabzonspor maçının yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı. Rövanş ise 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.



AVRUPA'DA SERT ESiYOR

Bordo-mavili takımın Avrupa maçlarında üstünlüğü var. Avrupa kupalarındaki 128 karşılaşmaya çıkan ekibimiz, bu periyotta 49 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Şimdi hedef perşembe günü AEK'yı yıkmak.



AEK MAÇI DA SEYİRCİSİZ!

Fırtına, Sparta Prag maçını olduğu gibi AEK ile 22 Ağustos'da Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı UEFA Avrupa Ligi ilk maçını da seyircisiz oynanacak. Ancak Trabzonspor taraftarlarının takımını deplasmanda destekleyecek. UEFA kurallarına göre 200 Trabzonsporlu tribünde yer alabilecek.