Trabzonspor'dan Acquah bombası!
Trabzon yönetimi, Karaman’ın talebi doğrultusunda defansif orta saha için arayışlara başlamıştı. Gündeme gelen isimlerden birisi de bonservisi elinde olan Afriyie Acquah.
Trabzonspor, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosunu birçok isimle güçlendiren bordo-mavililer, Ogenyi Onazi'nin sakatlığını henüz atlatamaması nedeniyle defansif orta saha için de arayışlara başlamıştı. Bu bölge için birçok oyuncuyla temas kuran Karadeniz ekibinin geçtiğimiz sezonki performansını yakından takip ettiği Ganalı orta saha Afriyie Acquah için harekete geçtiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Empoli takımında forma giyen 27 yaşındaki yıldızın bonservisinin elinde olmasını avantaj olarak gören bordomavili takımın yöneticilerin, aynı bölge için görüşülen diğer futbolcularla birlikte Acquah'a da teklif yapacağı belirtildi. Trabzonspor'un oyuncuya imza parası olmaksızın yıllık makul bir ücretle sözleşme teklif etmesi bekleniyor. Geride kalan sezonda 28 maçta forma giyen Acquah iki kez de fileleri havalandırmayı başarmıştı. 1.79 boyundaki futbolcu, Gana Milli Takımı ile 33 maça çıktı ve 1 gol attı.
- 20.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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