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18 Ağustos 2019, Pazar
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Yusuf farkı

Yusuf farkı

'dan ayrılıp Lille'in yolunu tutan kısa sürede Fransızların hayranlığını kazandı. 22 yaşındaki futbolcu hem saha içindeki görüntüsü hem de saha dışında arkadaşlığıyla farkını gösterdi.

Fırtına'dan ayrılıp Lille'in yolunu tutan kısa sürede Fransızların hayranlığını kazandı. 22 yaşındaki futbolcu hem saha içindeki görüntüsü hem de saha dışında arkadaşlığıyla farkını gösterdi. Lille Sportif Direktörü Luis Campos "Yusuf'u transfer ederken ne kadar harika bir futbolcu olduğunu biliyorduk" ifadelerini kullandı.
  1. 18.8.2019
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